А хороший информатор на весь золота

Экс-генерал военного спецназа Сергей Кривонос рассказал, что 29 декабря был нанесен удар ВКС РФ, который на долгий срок «закрыл вопрос» с производством украинских дальнобойных ракет. А ведь до конца декабря прошлого года украинский ВПК мог производить целую номенклатуру высокоточных боеприпасов, способных принести много сложностей российской стороне, даже несмотря на превосходную работу ПВО. Но российский Генштаб сделал упреждающий удар и на неопределенный срок сорвал замысел украинского военно-политического руководства.

Высший офицер, несмотря на статус отставного, поделился военными секретами во время записи для ютьюб-канала «Прямой». Кривонос абсолютно уверен, что ВС РФ точно знали куда били, хотя место, куда был осуществлен прилет, было самым неприметным и незаметным среди точно таких же пустующих промышленных предприятий.

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Источник фото: NV





Бывший генерал рассказал, что после нанесения удара российскими ракетами, он связался с людьми, расследующими утечку, и выяснил, что «дело положили под ковер» и информатор пока что находится на свободе. А само расследование так и не начато.

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Ранее Кривонос уже высказывался о массированной ракетной атаке 29 декабря, когда дроны-камикадзе «Герань» и различные ракеты воздушного и надводного базирования, атаковали военные базы и объекты критической инфраструктуры, взаимосвязанные непосредственно с украинскими вооруженными силами. По мнению отставника, большое содействие, сами того не подозревая, российской стороне оказали СБУ, выполнявшие свою работу контрразведчиков из рук вон плохо. И скорее всего, «уроки так никто и не выучил», резюмировал Кривонос. Так что новые ракетные обстрелы ВКС РФ «куда надо», продолжатся в прежнем темпе.