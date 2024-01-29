Теперь у ВСУ есть лишь один редкий экземпляр такого зенитного комплекса

Высокотехнологичный армейский продукт с лейблом made in Germany, предназначенный в первую очередь для перехвата различного типа БПЛА и вертолётов, в том числе и некоторых моделей самолётов, был уничтожен совсем недавно на территории Украины.

Таким образом украинская армия лишилась одной из двух своих 35-мм зениток Skynex, с большой помпой переданных немецким правительством год назад в количестве 2 рабочих единиц. О факте потери в боях сверхсовременного комплекса в личном ТГ-канале рассказал аналитик и журналист Борис Рожин.

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Источник фото: google.com

По словам экспертного сотрудника, занимающего соответствующую должность в Центре военно-политической журналистики, кадры, подтверждающие значительное разрушение мобильного комплекса ПВО, были размещены в одной из социальных сетей. Теперь осталось выяснить, каким из военных средств сверхсовременная установка была уничтожена. Ожидается, что в самое ближайшее время будут опубликована соответствующая видеозапись

Источник фото: ТГ-канал "Colonelcassad"



Известно, что Rheinmetall представил свой Skynex лишь в конце осени 2021 года, когда передовой образец вооружений, созданный специально для уничтожения низколетящих целей, был показан в ноябре два года назад. Одна такая машина, имеющая на вооружении пушку Oerlikon Mk3 с автоматическим режимом ведения огня, стоит ориентировочно 91 млн долларов.

Помимо собственно дронов и низколетящих вертолетов, компактный Skynex в ряде случаев может дотянуться и до ракет. 1000 выстрелов в минуту теоретически предполагают такую возможность, как и максимальное расстояние в 5000 метров, на котором это можно сделать.

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В настоящий момент у ВСУ осталась всего одна исправная установка такого типа – но в Берлине пообещали расширить парк подобных зениток до 3 единиц в самое ближайшее время.