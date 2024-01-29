Ракету разрабатывали долгие 10 лет, но оно того стоило – высокоскоростной боеприпас легко проходит Patriot, NASAMS, IRIS-T и SAMP-T

Несмотря на все щедроты западных военных, поставивших свои современные версии передовых комплексов ПВО с перспективными ракетами-перехватчиками, все усилия сбить отечественную ракету Х-22 оказались неудачными. О достижениях советских, а затем и российских оружейных конструкторов, рассказал ютьюб-канал Military TV.

Украинские зенитчики уверены, что доля опасности «Ха-22» превышает таковую гиперзвукового «Кинжала» хотя бы потому, что последний пусть и быстрее, и ударное воздействие оказывает существенно мощнее, но из-за массовости использования против военных объектов, включая базы и критической инфраструктуры, «двадцать вторая» опаснее для украинской армии по своему воздействию. И словно пытаясь опровергнуть такую информацию, операторы украинского ПВО испытывали свои шансы, задействуя Patriot, SAMP-T, NASAMS и IRIS-T, но все их попытки всегда оканчивались одинаково плохо.

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Х-22 "Буря". Источник фото: Защищать Россию







Известно, что несмотря на то, что разработка ракеты началась в 1958 году и длилась долгие 10 лет, авиационный боеприпас не утратил своей актуальности, потому что постоянно проходил процесс усовершенствования, последний был выполнен в 2016 году, когда ракета стала разгоняться до 4,6 числа Маха, а в момент до поражения цели на конечном отрезке траектории совершает резкий маневр. Два этих фактора стали просто непреодолимым барьером для противоборствующих систем.





Кадры боевой работы. Источник фото: Скриншот из ютьюб-канала "Военное телевидение"





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Согласно словам официального спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, за все время российской СВО ни одна из ракет Х-22 так и не была сбита. Хотя их было выпущено не менее 300 единиц, начиная с 24 февраля 2022 года. Продолжают лететь эти ракеты по военным целям Украины и по сегодняшний день, превращаясь в то самое авиационное «вундерваффе».