Такую политику объяснить можно, но понять – сложно

Оборонная сфера в Индии перестала ориентироваться на российское вооружение, как основной элемент своей армии. Теперь Нью-Дели интересует оружие из США, пусть намного более дорогое, чем разработки Москвы в военной сфере, но куда более выгодное для индусов в геополитической компоненте, ведь на горизонте неиллюзорное противостояние с невероятной мощью Китая. В Индии выражают некую надежду, что если конфликт между двумя густонаселенными странами всё-таки грядет, официальный Вашингтон не останется в стороне и поддержит своего военного «клиента». Об переориентации с российского рынка вооружений на американский, решило написать информационное агентство Reuters.





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Т-90С "Грозный". Источник фото: ТАСС





Кроме того второй причиной, почему оружие Москвы Нью-Дели больше «не интересно», является острая заинтересованность самой России в своем же оружии в связи с текущим конфликтом на востоке Украины, где танки и броневики Нижнего Тагила нужны как нигде более в мире, поэтому что-то продавать «на сторону» в огромных количествах, как некогда поступала Россия, последняя не может некоторое время. Причем сколько это «некоторое время» продлится, ни в одной из важнейших столиц планеты Земля с уверенностью сказать не могут. Поэтому не удивительно, что Индия посматривает на военную продукцию Пентагона, где только и рады заполучить очередной гигантский куш вливаний со стороны.





Индийские ВВС. Источник фото: телеграм







А теперь погрузимся в океан цифр: за последние 1\5 века с момента ухода Советского Союза с исторической сцены, Индия потратила примерно 40 млрд. долларов, закупая танки, самолеты и иное вооружение у Москвы. Но последняя 5-летка стала «приговором» для таких поставок, когда Москва нарастила продажу своего оружия в конкурирующий с Индией Китай, и крупному политическому игроку на территории Африки – Египет.

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Видя такой поворот своего «северного друга», Индия пересмотрела концепцию своих отношений с Россией и решила развернуться в сторону Запада, у которого планируются совершить очередную партию покупки военной техники, в то же время налаживая на своей территории производство вооружения на основе западных технологий и схем.