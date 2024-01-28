Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Reuters: Индия уже не видит РФ, как поставщика оружия – Дели всё больше интересна техника США
Такую политику объяснить можно, но понять – сложно

реклама

   Оборонная сфера в Индии перестала ориентироваться на российское вооружение, как основной элемент своей армии. Теперь Нью-Дели интересует оружие из США, пусть намного более дорогое, чем разработки Москвы в военной сфере, но куда более выгодное для индусов в геополитической компоненте, ведь на горизонте неиллюзорное противостояние с невероятной мощью Китая. В Индии выражают некую надежду, что если конфликт между двумя густонаселенными странами всё-таки грядет, официальный Вашингтон не останется в стороне и поддержит своего военного «клиента». Об переориентации с российского рынка вооружений на американский, решило написать информационное агентство Reuters.


реклама

Т-90С "Грозный". Источник фото: ТАСС


   Кроме того второй причиной, почему оружие Москвы Нью-Дели больше «не интересно», является острая заинтересованность самой России в своем же оружии в связи с текущим конфликтом на востоке Украины, где танки и броневики Нижнего Тагила нужны как нигде более в мире, поэтому что-то продавать «на сторону» в огромных количествах, как некогда поступала Россия, последняя не может некоторое время. Причем сколько это «некоторое время» продлится, ни в одной из важнейших столиц планеты Земля с уверенностью сказать не могут. Поэтому не удивительно, что Индия посматривает на военную продукцию Пентагона, где только и рады заполучить очередной гигантский куш вливаний со стороны.


Индийские ВВС. Источник фото: телеграм


   А теперь погрузимся в океан цифр: за последние 1\5 века с момента ухода Советского Союза с исторической сцены, Индия потратила примерно 40 млрд. долларов, закупая танки, самолеты и иное вооружение у Москвы. Но последняя 5-летка стала «приговором» для таких поставок, когда Москва нарастила продажу своего оружия в конкурирующий с Индией Китай, и крупному политическому игроку на территории Африки – Египет.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

   Видя такой поворот своего «северного друга», Индия пересмотрела концепцию своих отношений с Россией и решила развернуться в сторону Запада, у которого планируются совершить очередную партию покупки военной техники, в то же время налаживая на своей территории производство вооружения на основе западных технологий и схем.

#индия и россия #вооруженные силы индии
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Вооруженные силы Индии создают новый отечественный танк для замены Т-72
Почему Запад делает ставку на Индию вместо Китая
Индия отвергает обвинения в нефтяном шантаже России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Всемирной оборонной выставке Россия представит новейший БПЛА СКАТ 350 М
2
На российский электромобиль «Атом» оформлено уже 105 000 предзаказов
16
Большая часть регионов России получит 5G покрытие в этом году
21
На Урале завершилось строительство ЖД инфраструктуры ОЭЗ «Титановая долина»
2
Крупнейшая в мире солнечная аккумуляторная система заработала на полную мощность
2
В Свердловской области построят завод технического кремния для микроэлектроники
3
В TikTok появятся 30-минутные ролики, что усилит его конкуренцию с YouTube
+
ВКС РФ нанесли множественные удары планерами ФАБ-500 по позициям ВСУ под Авдеевкой
1
Китайские вездеходы в зоне СВО оснастили генераторами дыма и защитными "Мангалами" против дронов
+
На сайте BAE Systems появились кадры испытаний AMPV C-UAS
+
Автор средневековой стратегии Manor Lords удивлён её успехом
+
Во время полёта разведывательный вертолёт Nasa Ingenuity потерял на сутки связь с марсоходом
+
Военкоры показали «кладбище танков» ВСУ в Запорожской области и выгоревший дотла Challenger 2
+
GTA 5 по-прежнему пользуется огромным успехом в Австралии и Новой Зеландии
+
CDPR проинформировала про «альтернативную» концовку Cyberpunk: Edgerunners
+
США планируют разместить ядерное оружие на территории Великобритании
+
Microsoft увольняет тысячи сотрудников Activision Blizzard и Xbox и удаляет проекты
1
NVIDIA выпустила драйвер GeForce 551.23 WHQL
1
Шойгу подвёл итоги 2023 года по наращиванию военного производства и поставил новые задачи ОПК
2
Астероид размером с самолет приближается к Земле и окажется ближе Луны в 20:30 МСК
3

Популярные статьи

Продолжение истории о том, почему видеокарты AMD хуже NVIDIA
171
12 тыс. км и 500 кт: что известно о ракетном комплексе РС-24 "Ярс" - преемнике знаменитого Тополя-М
1
Почему не стоит покупать консоли Xbox в 2024 году
29
Почему вымерли плазменные телевизоры, некогда сменившие своих кинескопных собратьев
24
"Феррари": драма и совсем не про машины (субъективный обзор нового фильма)
1
ЗИЛ-118 "Юность" – микроавтобус, который был выпущен серией всего в 20 единиц
4
Американский Т32 - непробиваемый эксперимент, который не состоялся
6
Ученые нашли доказательство существования темной материи
7
Как выглядела немецкая "четверка" против Т-34 и Шермана в 42-44 годах
12
Прототип из 50х "Объект 770" - 130мм пушка за 260мм броней на гидропневматической подвеске
+

Сейчас обсуждают

nonses84
21:58
Ох и уродина, но для японских ублюдков самое то... Ещё её мордищу надо брендом Самсунг назвать, тоже к ним подходит.
Intel планирует обойти компанию Apple с её MacBook, за счёт новых устройств на Lunar Lake MX
Kira625
21:57
Турки точно не пропустят, если эта рухлядь затонет прямо в Босфоре то блокирует его на пару месяцев, нафиг туркам это надо? ;)
В Киеве заявили, что с радостью примут списанные британские фрегаты
Михаил Романов
21:56
Это какие же такие "эксперты" такое сказали ? По личному опыту ддосят в большинстве случаев как раз из-за границы. Исчезающе мало случаев ddos через прокси
Роскомнадзор хочет обязать операторов связи делиться GEO-локацией всех IP-адресов
Alexey B
21:56
Автор не до конца выучил уроки! Типичное энергопотребление ХОРОШЕЙ плазмы с диагональю 50 и более уходит далеко за 500 Вт. А 300 Ваттные - это крайние ЛыЖи и Самсунги, которые шлик с пластиковыми ст...
Почему вымерли плазменные телевизоры, некогда сменившие своих кинескопных собратьев
Руслан
21:55
Индию готовят к сдерживанию Китая.
Reuters: Индия уже не видит РФ, как поставщика оружия – Дели всё больше интересна техника США
Kira625
21:52
Вобщем альтернативы 970 EVO (Plus) по прежнему нету. Ну или PM9A1 если найдёте.
Samsung представила недорогой SSD 990 EVO с поддержкой PCIe 5.0
Eppius
21:50
вляпались дятлы немецкие против РФ бодаться ну так пусть и получают
AMD расширяет поддержку Linux новым драйвером Ryzen AI
nonses84
21:48
А как тогда эти недо процы кастраты будут поддерживать частоты, если нагрев gpu в проце будет колоссальным? Интол и так еле-еле конкурирует с амд, а так вообще будет как говноэпл
Графический процессор Arc B770 возможно будет иметь 8192 ядра
Eppius
21:48
Нам по Х что сказал какой то Бутусов?
Бутусов: В ВСУ операторам БПЛА вручают автомат и отправляют "на штурмовку" российских позиций
Vadim Iljin
21:48
Совсем недавно была статья про то что NVIDIA это полный отстой и настоящие ПК бояре ничего окромя как AMD в этом мире не признают!! Угомонитесь уже в конце концов придурки! Я лично за последние 20 л...
Продолжение истории о том, почему видеокарты AMD хуже NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем