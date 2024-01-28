Получается одной надежды на подводную лодку в степях Украины Киеву уже мало

Дефицит обученных экипажей, когда ряд кораблей Королевских ВМС Великобритании практически некем укомплектовать, вызывает серьёзную радость у руководства украинского флота, так как это даёт призрачную надежду получить ряд морских средств в свое распоряжение, причем бесплатное. Подобной надеждой поделился бывший танкист, а ныне «флотоводец» – адмирал в должности главкома украинского флота Алексей Неижпапа.

Со слов высокопоставленного киевского военного, для Королевского флота не будет большой проблемой отправить списанные ранее два фрегата Киеву. Тем более на эти корабли к настоящему времени не удалось консолидировать судовую команду в полном размере из-за острого дефицита ряда военных специалистов и нежелание обычных гражданских идти служить на флот. А те моряки, что есть, уже переформатированы для создания новых команд и членов новейших кораблей класса «Type 26». А ведь списанные корабли могут прослужить могут ещё много лет, в том числе надводном составе ВМСУ, уверен Неижпапа.

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HMS Argyll. Источник фото: Википедия





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Вместе с тем в ближайшее время в британской столице должна решиться судьба фрегатов проекта «Type 23», к которым относятся Argyll и Westminster. Эти HMS должны быть либо порезаны на металл, либо в качестве жеста доброй воли отправиться куда более бедным союзникам британского Королевского флота. И как посчитал бывший танкист, а ныне адмирал, последних долго искать не надо – на роль обделенных средствами союзников отлично подходят морские силы Украины. Вместе с тем на момент распада Советского Союза украинский военный флот был одним из сильнейших в мире, но скудное финансирование и желание нажиться на богатом наследстве местных чиновников, поставило крест на дальнейших перспективах надводного и подводного состава боевого флота восточноевропейской республики.