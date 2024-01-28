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Украина должна получить все замороженные на Западе российские активы. Такой точки зрения придерживается украинский президент Владимир Зеленский, заявивший подобное в своем традиционном вечернем выступлении.

По словам главы Банковой, тут нельзя медлить, так как все вырученные финансовые ресурсы будут немедленно пущены в дело и станут той самой «палочкой-выручалочкой» в процессе защиты восточноевропейской республики от российской армии. Причем Зеленский считает, что нужно конфисковать в пользу своей страны не только ресурсы, принадлежащие именно российскому государству, но и ресурсы, принадлежащие российским олигархам, которые тоже нужно отправить Украине.

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Источник фото: RTVI

Причем украинский лидер сделал акцент, что до практической реализации конкретных шагов по получению тех самых экономических «дивидендов» осталось совсем ничего и уже скоро всё это может быть использовано на пользу курируемого им государства.

Правда, на все слова Киева, что передача активов может состояться в самое ближайшее время, нужно смотреть с большим скепсисом, так как для этого необходимо разрешение стран Европы. Ведь именно в ЕС находится большая часть замороженных российских средств. А в Европе нет общего консенсуса по поводу конфискации российских финансовых ресурсов в пользу Украины из-за обоснованных опасений обрушить курс общеевропейской валюты.

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Помимо собственно обрушения евро, в Европе справедливо переживают и из-за потенциальной процедуры невероятно огромного количества судебных исков со стороны российского государства, которое вполне себе может отстоять свое право на защиту в судах. И если Москва добьется победы в судебных инстанциях, то ЕС придется уже из своих средств компенсировать потери РФ.