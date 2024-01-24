Видит европейское око , да зуб брюссельский неймёт

Мечтам Украины, в которых ЕС возьмет и заберет замороженные российские активы, не суждено сбыться. Так считает ИА Рейтерс, ссылаясь на своего информатора среди руководящих кадров Евросоюза. И причина такого нежелания руководства весьма тривиальна – никто в Европе не хочет проблем: конфискация активов, принадлежащих России, может повлечь за собой ту самую юридическую коллизию, после которой всё может перейти в крутое пике.

По мнению широко осведомленного источника, для конфискации есть ещё одна сложность: ряд стран согласны получить в свое распоряжение часть доходных средств, но не все одобряют такой выбор. Поэтому общего консенсуса не наблюдается.

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Источник фото: Золотые деньги





Так глава иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель посчитал, что конфисковать активы «просто», но это действие не имеет ничего общего с осторожностью, к которой и призывает министр. Причем Беттель очень доходчиво объяснил, что может пойти не так: выяснилось, что в случае передачи активов Украине, Россия вполне себе может рассчитывать на рассмотрение судебного иска, после чего вероятность выигрыша в суде РФ очень высока. Тогда получается, кто-то должен возместить Москве гигантскую компенсацию. Но кто готов пойти на такой риск в Европе, риторически вопрошает высокопоставленный европейский функционер.

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Вместе с тем за всей ситуацией с российскими активами весьма зорко наблюдают инвесторы ряда стран, которые при первом положительном решении и конфискации активов, не будут долго «думать», а просто заберут свои накопления и финансовые ресурсы. Что будет просто колоссальным ударом по валюте Евро и всему ЕС.