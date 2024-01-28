В Киеве с надеждой ждут окончания так называемого кризиса нижней законодательной палаты в лице Конгресса, в которой имеющие большинство республиканцы пытаются некими политическими торгами добиться подвижек от демократов в критичного для обеих сторон миграционном своде законов. И всё это надо украинскому военно-политическому руководству с одной целью – добиться от Вашингтона военного финансирования на текущий 2024 год: ведь последние пакеты помощи от американской армии поступали восточноевропейской республике буквально месяц назад. Вместе с тем украинский генералитет с большой тревогой смотрит и на Восток, где Москва добилась увеличения так называемого оборонного бюджета до уровня в 1\3 части от общенациональных доходов, сделав тем самым финансирование своей армии рекордным. Что подстегнуло темпы промышленного производства различного вооружения до небывалых высот, которыми не могут похвастаться ни Брюссель, как столица ЕС, ни Вашингтон, как «первый союзник» по количеству помощи для Украины. О новых вызовах со стороны России написали в Telegraph.





реклама

Источник фото: Газета.ру





В публикации сделали акцент, что переход российского ОПК на военные рельсы позволяет надеяться Владимиру Путину на вероятный перелом в противостоянии с Украиной и финансирующим Украину Западом.

Вместе с тем ни ЕС, ни США не горят желанием повторять за руководством России «трюк» с увеличением трат на свои военные нужды. Что дает неиллюзорные шансы Кремлю «пройти в дамки».

И пока на Западе «всё думают», СВО на Украине может закончиться именно с таким результатом, который нужен Кремлю, резюмировали в статье.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Тем временем рекордное финансирование своей российской армии дает последней ощутить плоды побед уже сейчас, когда теснимая в Авдеевке украинская армия вынуждена оставлять мощные укрепрайоны, возводимые на протяжении долгих восьми лет.