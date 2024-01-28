В самую пору вызывать пожарных, но у них сейчас Техас и хуситы

Донецкое направление является сегодня одним из самых сложных для военно-политического руководства Украины, где используя свое тактическое превосходство, российская сторона оказывает интенсивное давление на украинский гарнизон Авдеевки, днями ранее в ходе внезапной операции захватив один из ключевых опорных пунктов ВСУ под названием «Царская охота». Причем именно этим укрепрайоном успех не ограничился: с каждым днём постепенно возможности ВС Украины в районе Авдеевки становятся всё уязвимее из-за сужающихся нисходящих фланговых ударов с сервера и юга ВС России.

Так генерал Александр Тарнавский рассказал, что штурмовые операции россиян кратно увеличились, достигнув в последние дни января двузначных цифр.

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Источник фото: Известия





Например на Донецком векторе атак ВС РФ таких ударов, только за последние сутки достигло 50-ти. Вместе с тем удары так называемыми бомбами-планерами дошли до значимых цифр в районе 100 воздушных атак за 24 часа.

Постоянное давление российской стороны вынуждает украинского оппонента ошибаться куда больше, чем хотелось бы своему командованию в лице того же Тарнавского, но последний не может изменить ситуацию кардинально, так как столь необходимые резервы украинской армии были бездарно растрачены под Работино во время неудачного летне-осеннего контрнаступления, когда «головокружение» от осенних успехов 2022 года заставило командование ВСУ верить в свою непобедимость. Но за такие, не имеющие под собой строгого обоснования действия, Залужный и его непосредственный руководитель Зеленский, сейчас как раз и расплачиваются своим отступлением на Донецкой ЛБС и других участках передовой.

А здесь разбираем, почему удержание Авдеевки для ВСУ все равно закончится поражением.

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