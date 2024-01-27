Название уже есть: Indirect Fire Protection Capability. А техдокументацию и технологии Пентагону по С-400 не передать?

Пентагон решил усовершенствовать свою систему ПВО, заполучив ракету, совмещающую достоинства сразу двух реактивных снарядов предыдущих поколений, но не знает как это сделать быстро. Так, армейское руководство сделало запрос к своим и иностранным ведущим военным корпорациям с пожеланиями, которые должны привести означенные фирмы к комплектованию футуристичной ПВО под названием Indirect Fire Protection Capability перспективным боеприпасом, способным осуществить перехват передовых ракет вероятного противника за линией горизонта, соответствуя уровню Beyond Visual Range – то есть за пределами прямой видимости.

Первые слушания по особенному запросу Пентагона намечены на 8 февраля во время закрытой встречи в штате Алабама. Об ожиданиях армии США, касаемо будущих ракет-перехватчиков, пишет Defense News.

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Источник фото: militaryleak.com



Согласно публикации, по набору своих качеств IFPC будет соответствовать израильскому «Железному куполу» и ЗРК среднего радиуса действия – немецкому проекту IRIS-T SLS.

В данный момент ракета для такого комплекса существует и используется, но это устаревший, созданный ещё в 50-х годах прошлого века боеприпас AIM-9X, относящийся к классу «воздух-воздух». Первоначально военные хотели его заменить на более современную зенитную ракету AIM-120D, но тогда вместо 18 ракет, пусковая установка будет оснащена лишь 6 ракетами. И как совместить совершенство «AMRAAM» с компактностью «9Х», должны будут ответить потенциальные разработчики в виде бывшего Raytheon, Rafael Advanced Defense Systems (Израиль) и Lockheed Martin.

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Возможно, таким образом американское военно-политическое руководство хочет найти ответ, что делать, как только идея российских военачальников оснастить потенциальный проект АПЛ «Борей-К» сотней баллистических ракет дойдет до практической реализации.