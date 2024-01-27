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Пентагон решил усовершенствовать свою систему ПВО, заполучив ракету, совмещающую достоинства сразу двух реактивных снарядов предыдущих поколений, но не знает как это сделать быстро. Так, армейское руководство сделало запрос к своим и иностранным ведущим военным корпорациям с пожеланиями, которые должны привести означенные фирмы к комплектованию футуристичной ПВО под названием Indirect Fire Protection Capability перспективным боеприпасом, способным осуществить перехват передовых ракет вероятного противника за линией горизонта, соответствуя уровню Beyond Visual Range – то есть за пределами прямой видимости.
Первые слушания по особенному запросу Пентагона намечены на 8 февраля во время закрытой встречи в штате Алабама. Об ожиданиях армии США, касаемо будущих ракет-перехватчиков, пишет Defense News.
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Источник фото: militaryleak.com
Согласно публикации, по набору своих качеств IFPC будет соответствовать израильскому «Железному куполу» и ЗРК среднего радиуса действия – немецкому проекту IRIS-T SLS.
В данный момент ракета для такого комплекса существует и используется, но это устаревший, созданный ещё в 50-х годах прошлого века боеприпас AIM-9X, относящийся к классу «воздух-воздух». Первоначально военные хотели его заменить на более современную зенитную ракету AIM-120D, но тогда вместо 18 ракет, пусковая установка будет оснащена лишь 6 ракетами. И как совместить совершенство «AMRAAM» с компактностью «9Х», должны будут ответить потенциальные разработчики в виде бывшего Raytheon, Rafael Advanced Defense Systems (Израиль) и Lockheed Martin.
Возможно, таким образом американское военно-политическое руководство хочет найти ответ, что делать, как только идея российских военачальников оснастить потенциальный проект АПЛ «Борей-К» сотней баллистических ракет дойдет до практической реализации.