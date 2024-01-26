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NI: "АПЛ Борей невозможно найти и трудно забыть, если Кремль отдаст приказ о запуске сотни ракет"
Лодки серии "Борей-К" станут вторыми в мире подлодками после США, способные запускать сотни ПЛАРК

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   Россия может стать второй страной в мире после самих США, у которых появятся подводные лодки, напрямую относящиеся к классу ПЛАРБ – подводных лодок атомных с ракетами баллистическими. До этого момента единоличными лидером в этой компоненте был лишь Пентагон со своими ПЛАРБ класса «Огайо».

   По данным американской стороны, в РФ начата процедура переоборудования стратегических ракетоносцев класса «Борей» в носителей классических крылатых снарядов, что несет большую опасность США. По причине скрытности и невероятной мощи по примеру своих американских коллег, способных атаковать выбранную цель сразу сотней ракет. Например «Мичиган», «Джорджия», «Огайо», и «Флорида» располагают 154 ракетами типа «Томагавк». О новой лодке типа «Борей-К» решили написать в отраслевом издании The National Interest.

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"Борей-К". Источник фото: bmpd.livejournal.com


   Согласно открытым источникам, «Бореи», с четвертой лодки проекта перешли на ещё более бесшумные малоразмерные корпуса в отличие от своих советских предшественников, будучи оснащенные улучшенными вариантами гидродинамических внешних корпусов и малошумными двигателями водометного типа с высокими маневренными характеристиками в мелководных областях мирового океана.


Гиперзвуковой "Циркон". Источник фото: Google


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   До сего момента в роли главного вооружения всех «Бореев» выступали баллистические ракеты «Булава». Но их ранжирование, как оружие «судного дня», делает их использование в обычном вооруженном конфликте «избыточным». Поэтому российским военно-морским руководством было принято решение о переходе на обычные крылатые ракеты в качестве основного вооружения для ударного варианта подлодки, обозначенного как проект «Борей-К». Причем ракет для такого ракетоносца искать и придумывать не надо. Уже есть прекрасные «Калибры», доказавшие свою высокую эффективность на СВО и гиперзвуковые «Цирконы», перехватить которые весьма проблематично даже ракетами серии PAC-3 от ЗРК «Patriot».

#калибр #циркон #булава #борей #борей-к #борей-м #пларк #проект 885 «ясень»
Источник: nationalinterest.org
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