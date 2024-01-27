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Массированные удары так называемыми планерами выполнили пилоты российской бомбардировочной авиации во время боевого налёта на позиции авдеевского гарнизона ВСУ. Кадры соответствующего видео появились в ТГ-канале «Работайте, братья». Условно говоря, даже прилёт одной бомбы ФАБ-500 в десятках метров от позиции похож на тотальное опустошение. Что уж говорить, когда сразу десять таких бомб падают в непосредственной близости друг от друга, тем самым усиливая взаимный детонационный эффект. Со стороны это похоже на самое настоящее терраформирование местности, подчеркнул наблюдавший со стороны авиационный разведчик-спецназовец, выдавший перед началом масштабного налёта соответствующие координаты украинских позиций.
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Источник фото: Аргументы и Факты
Наблюдая впечатляющие кадры, лишь можно только фиксировать, как тяжелые авиационные снаряды, оснащенные оборудованием для самостоятельного полета и вычислительной электроникой, увеличивающей точность попадания, просто превращают окружающие ВСУ кварталы в груду битого кирпича и бетона. Всего, если задаться целью, можно насчитать около 10 усиленных разрывов.
ТГ-канал "Работайте, братья"
Серия ударов стала продолжением целого комплекса огневого воздействия на украинские силы, с целью принудить их оставить укрепрайоны и отойти на запасные позиции или вовсе покинуть город, так как даже в среднесрочной перспективе, удержание городских развалин лишь вызовет экспоненциальный рост потерь среди украинской армии, но не позволит достигнуть удержания города-крепости. Который по оптимистичным расчетам главкома ВСУ Валерия Залужного, падет к марту 2024 года.
Помимо устаревших боеприпасов, но получивших вторую молодость с внедрением технологии УМПК, в России продолжают внедрять и полностью передовую авиатехнику, например тяжелые дроны малой заметности С-70 «Охотник».