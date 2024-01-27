В военном отношении удержание Авдеевки для ВСУ теряет всяческий смысл

Массированные удары так называемыми планерами выполнили пилоты российской бомбардировочной авиации во время боевого налёта на позиции авдеевского гарнизона ВСУ. Кадры соответствующего видео появились в ТГ-канале «Работайте, братья». Условно говоря, даже прилёт одной бомбы ФАБ-500 в десятках метров от позиции похож на тотальное опустошение. Что уж говорить, когда сразу десять таких бомб падают в непосредственной близости друг от друга, тем самым усиливая взаимный детонационный эффект. Со стороны это похоже на самое настоящее терраформирование местности, подчеркнул наблюдавший со стороны авиационный разведчик-спецназовец, выдавший перед началом масштабного налёта соответствующие координаты украинских позиций.





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Источник фото: Аргументы и Факты





Наблюдая впечатляющие кадры, лишь можно только фиксировать, как тяжелые авиационные снаряды, оснащенные оборудованием для самостоятельного полета и вычислительной электроникой, увеличивающей точность попадания, просто превращают окружающие ВСУ кварталы в груду битого кирпича и бетона. Всего, если задаться целью, можно насчитать около 10 усиленных разрывов.





ТГ-канал "Работайте, братья"







Серия ударов стала продолжением целого комплекса огневого воздействия на украинские силы, с целью принудить их оставить укрепрайоны и отойти на запасные позиции или вовсе покинуть город, так как даже в среднесрочной перспективе, удержание городских развалин лишь вызовет экспоненциальный рост потерь среди украинской армии, но не позволит достигнуть удержания города-крепости. Который по оптимистичным расчетам главкома ВСУ Валерия Залужного, падет к марту 2024 года.

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Помимо устаревших боеприпасов, но получивших вторую молодость с внедрением технологии УМПК, в России продолжают внедрять и полностью передовую авиатехнику, например тяжелые дроны малой заметности С-70 «Охотник».