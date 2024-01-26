Страны, имеющие дроны с такими возможностями, можно перечислить по количеству пальцев одной руки

Этот год станет временем, когда Новосибирский авиазавод имени Чкалова начнет серийное производство тяжелых дронов семейства С-70. Срок старта последних, как производственной единицы, намечен ориентировочно на четвертый квартал 2024 года.

Прямо сейчас «Охотник» находится на последней стадии строгих государственных испытаний, во время своего публичного заявления рассказал руководитель Новосибирской области Сергей Семка.

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Причем по сообщению ТАСС, беспилотные аппараты начнут производить даже немного раньше, чем отмечалось ранее, так как первое заявление, что «Охотники» будут допущены до старта производства, прозвучали весной прошлого года, когда было заявлено, что с конвейера малозаметные дроны будут выходить спустя 24 месяца после заявления.





Источник фото: Tadvisor





Впервые малозаметная«птичка» для сканеров-антенн оппонента появилась 2018 году. Свой самостоятельный полет совершила спустя год. На данный момент известно о трех видах беспилотных «Охотников», известных различным назначением и характеристиками. Один из них разрабатывался как самолёт-компаньон для многофункционального истребителя 5-го поколения Су-57. И здесь по ранним заявлениям конструкторов, роль отечественного БПЛА будет сводиться к ведомому борту – для разведки ситуации над полем боя и выполнению первичных команд с атаками ракетами. В ряде вариантов БПЛА будет оснащаться боевой версией искусственного интеллекта, что позволит самостоятельно принимать решения об уничтожении самолетов оппонента в версии «высокоскоростной перехватчик».

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Одной из известных стран, имеющих схожий проект, на текущий момент является лишь Америка, где ряд тяжелых бомбардировщиков будут выполнять схожие функции в ударной поддержке и разведывательным функциям своего головного авиационного борта.