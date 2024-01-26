Следить, атаковать как боеприпас или делать сбросы – всё это по силам новой модификации "Гортензии"

Российское БПЛА-строение развивается стремительными темпами, о чем легко судить только прочитав актуальные новостные заметки, где чуть ли не каждый день мелькают новые названия беспилотных аппаратов различных типов и назначения, от классических схем самолетного типа до вполне себе экзотических конвертопланов, способных на гибридные режимы полета. Но ниже поговорим об обычной версии «птичек», имеющей в качестве основного достоинства высокую вариативность своего использования.

Речь пойдет о FPV-дронах семейства «Гортензия-7», принимающих с недавнего времени участие в боевых действиях в зоне проведения российской спецоперации на Украине. О «цветочном» БЛА рассказали в ТАСС.

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Источник фото: Российская газета





Известно, что военнослужащие на передовых позициях получили первую партию из 25 воздушных машин.

По заявлениям конструкторов, разработавших новый дрон, «Гортензия», в качестве ударного девайса способна вести борьбу с личным составом, разрушать укрытия и выводить из строя легкую бронетехнику. Кроме того в спецвариантах можно выбрать оснащение разведывательной машины, воздушного закладчика мин или классического устройства для так называемых сбросов зажигательных боеприпасов или обычных мин.

Дрон предназначен для действия в прифронтовой полосе на удалении до 6 километров от места старта с боевой нагрузкой до 2 килограмм. Максимальное время полета около получаса без веса, с максимальной нагрузкой не более 8 минут.

Первые модели БПЛА «Гортензия» появились на ЛБС ещё в 2022 году.

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Сообщается что уже в этом году начнется серийное производство тяжелого реактивного дрона-компаньона С-21 для многофункционального истребителя 5-го поколения Су-57.