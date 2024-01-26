Почему программистам сложно сразу выпустить работающее приложение, ответа нет до сих пор

Кажется современным программистам есть чему поучиться у своих старших коллег во всех смыслах, в бытность свою «полевыми» кодировщиками и наборщиками программного кода, при скромных аппаратных ресурсах потенциальных мобильных девайсов и гаджетов, умудрявшихся писать работающие без глобальных зависаний и ошибок в коде программы. А вот современное поколение «программных творцов» умудрилось отказаться от прекрасного опыта былых времен, и перешедших на выпуск сырых продуктов «прямо из коробки».

К таким недобросовестным обновлениям можно отнести YouTube на Android, которое перестает работать буквально спустя минуту после открытия.

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Источник фото: mobilesyrup.com







Например, когда вы только запустили приложение и открыли любое видео, режим комментариев, как и описания, становится недоступен. Кроме того пропадают и рекомендованные видеоролики. А по истечению нескольких секунд приложение закрывается и пропадает из запущенных процессов, пишет PhoneArena.

Согласно информации от ряда счастливых пользователей, разгадавших корень проблем с приложением, самое правильное решение – это кардинальное обновление на новую ревизию видеохостинга. Как вариант, это либо бета-версия, либо откат на старое приложение, работающее «без сучка и задоринки» до сырой обновки софта.

По некоторым предположениям и догадкам, падение происходит из-за блокирования так называемого экстремистского контента.

А вот в Microsoft вероятно из-за смены глобальной стратегии компании, решили выбрать пункт «непростых решений» и уволить около 2000 сотрудников своей дочерней компании Xbox. Сокращению подвергнутся так же штаты Activision Blizzard и ZeniMax.

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