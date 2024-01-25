Опять в Брюсселе просчитались, но где и когда?

Силы российской армии, как того рассчитывали военные аналитические центры НАТО, не были истощены. Теперь ошибочные выводы больно бьют уже по самому военно-политическому блоку, уверен руководитель вооруженных сил Эстонии генерал Мартин Херем.

По словам высшего офицера, сказанных журналистам издания Bloomberg, Запад и его расчеты, оказались полностью неверными – где-то самое истощение, после которого должно последовать неминуемое поражение российской армии? Российский ОПК вместо «растерянности», засыпал украинские позиции миллионами тяжелых боеприпасов, а совокупный европейский потенциал по производству 155-мм снарядов вряд ли дотягивает даже до числа в 1 млн. единиц, тогда как сегодняшняя Франция и её промышленность способны лишь только за один календарный год произвести 20 тыс. снарядов, что явно недостаточно для победы над Россией. Только украинская армия расходует 1\5 от ста тысяч боеприпасов за 3 дня активных боев. Победы тут вовсе не наблюдается, подвел итог проваленной программы «1 миллион снарядов для Украины», эстонский генерал.

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Источник фото: Деловые ведомости







Теперь, всё что надо, так это приготовиться к продолжительному вооруженному противостоянию на Украине.

Эстонская разведка утверждает, что военная промышленность РФ в ближайшие три-пять лет развернется во всю мощь, и на итоговом отрезке будет предоставлять угрозу уже всему блоку НАТО. Вероятно потенциальное противостояние против такой армады станет одним из самых серьезных вызовов для всего альянса уже в самом ближайшем будущем.

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И уже по предсказаниям отставного генерала армии Чехии Йиржи Шедивы, ближайшая весна станет моментом истины для всей Украины, так как по его предположениям, российский Генштаб планирует начать крупномасштабное наступление.