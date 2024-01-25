Успеет ли Украина построить к этому времени оборонительную "линию Шмыгаля"?

Будущая весна, это не только время пробуждения природы и возвращения перезимовавших на юге птиц, но и вероятное большое наступление российской армии, которое может стать камнем преткновения для украинского Генштаба в худшем понимании этого слова. О том, что весна украинскому обществу может запомниться не только пением птиц и лучами солнца, но и массированным ударным кулаком ВС РФ, рассказал отставной генерал армии Йиржи Шедива, дослужившийся в свое время до звания генерала армии чешской республики.

Во время беседы с журналистами Forum24, экс-высший офицер заявил, что нет ничего более сложного, чем текущий год для Валерия Залужного и его украинского воинства. Прямо сейчас российская армия ведет ползучее наступление, но всё это лишь цветочки и тот самый подготовительный период, когда основные силы Генштаба РФ двинут свои штурмовые колонны на так называемую трехуровневую «линию Шмыгаля», которую украинское правительство надеется построить до начала широкомасштабной атаки.

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Источник фото: Главный региональный







И словно подготавливая свои силы к будущим эпохальным передвижениям по территории Украины, воздушные силы РФ наносят день за днем ракетные удары по украинскому ВПК, заставляя некогда мощную военную промышленность, забытую в году украинской независимости, и способную под ударами ВС России окончательно замереть, из-за чего Киев вряд ли найдет способ пополнить свои запасы боеприпасов, кроме как извне. Да и ремонт поврежденной и поломанной бронетехники станет той ещё головной болью для украинского Генштаба, заверил бывший чешский генерал.

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Кроме того, как могут, вчерашние водители такси или студенты, взяв пару месяцев назад в свои руки автомат Калашникова и насильно мобилизованные, выстоять против получившей широкий боевой опыт и закаленной в боях армии России?