Стена Яценюка видимо не очень помогла защититься в свое время

Украина защитится от предполагаемого масштабного наступления России трехуровневой системой обороны. Руководить возведением «неприступного» фортификационного комплекса сооружений будет международная коалиция, в которую помимо собственно украинского государства, войдет соседствующая с Украиной Словакия. Такое заявление сделал действующий руководитель правительства Киева премьер-министр Денис Шмыгаль. О серьёзной линии обороны, которую «не преодолеть», рассказали в РБК.





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Источник фото: Красная весна





По замыслу военных и гражданских строителей, трехуровневый комплекс защитных сооружений позволит добиться безопасности для украинских территорий на всём протяжении её границ с Россией и не даст последней преимущества для атаки на подконтрольные Киеву земли, откуда бы российская армия не начала атаковать. Такие защитные редуты, усиленные украинскими войсками, России ни за что не взять, заверил Шмыгаль во время своего публичного заявления.

Известно, что со стороны Словакии помощь будет заключаться в бронированной спецтехнике, в частности экскаваторах и машинах разминирования «Божена-4».

По словам источника, украинское правительство выделит на возведение защитных сооружений несколько десятков миллиардов гривен.

Вместе с тем известно, то не только в Киеве умеют «планировать»: так оборонное ведомство Эстонии придумало военный план, согласно которому западная коалиция стран и Украина в течение трех лет «обязательно» победят Россию.

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Краткий исторический экскурс: ни одна, даже из самых масштабных фортификационных линий, что линия Мажино, что линия Маннергейма, что линия Зигфрида, не стали 100% заслоном от превосходящей обороняющиеся порядки армии. Армии Германии, СССР и США это наглядно доказали в эпоху ВОВ.