танки грязи не боятся, в особенности если это гусеничные танки с мотором В-92С2 мощностью 1000 л. с.

В соревновании на скорость на короткой дистанции КАМАЗа и российского ОБТ Т-90А, первый был вынужден капитулировать, как только механик-водитель танка вдавил педаль «в пол». Причем соревнования по понятным причинам проводились не на трассе формулы 1 в Сочи, а для адекватного сравнения была выбрана заснеженная пашня где-то рядом с передовой линией. Соревнование, которое завершилось единоличной победой обладателя 1000-лошадиного двигателя, попало на видео.





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Источник фото: VPK.name





Первые секунды видео показали, как грузовик, предназначенный в первую очередь для покорения бездорожья, очень быстро догнал тяжелобронированную технику с гусеницами. Но вот дальше, был введен «чит-код» на энерговооруженность, и танк, взвыв всеми 12-ю цилиндрами двигателя В-92С2, что называется, ушел в отрыв.

И пускай вас не удивляет исход соревнования – хотя оба средства и предназначены для продвижения по российским «направлениям», названными некоторыми отечественными острословами грунтовыми дорогами, всё-таки танк в первую очередь и был спроектирован для ведения боя и движения на местности, где полностью отсутствует и так называемая грунтовка.





Источник фото: ТГ-канал "ТЫ ТАМ БЫЛ? (Павел Кукушкин)"





Интересная деталь: хотя победивший в заезде танк является серийным образцом со стандартным двигателем, экипаж провел сообразный тюнинг по последнему писку «фронтовой моды», оснастив башню защитным козырьком с прикрепленными сверху блоками динамической защиты, а по бокам прикрепив бортовые противокумулятивные экраны, призванные рассеивать кумулятивную струю.

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А вот на Украине некогда устраивать такие соревнования: ремонтные бригады импортных танков Leopard ввиду полного отсутствия заводских ремкомплектов, вынуждены разбирать выведенные из строя, но окончательно ещё не разрушенные танки в поисках запчастей для техники, которую можно починить, не отправляя последнюю на ремонт в Польшу или Германию.