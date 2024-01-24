Прозрачный намек для ВС Украины от Пентагона о срочном переходе на катапульты и баллисты?

Одно из самых дальнобойных полевых орудий украинской армии – так называемая гаубица «Три топора» или в классическом обозначении M777, очень скоро, если Америка не поможет, может и вовсе остаться и без того дефицитных боеприпасов калибра 155-мм. А те снаряды, что есть, практически на исходе. И выбор у украинских артиллеристов невелик: ограничить уровень обстрела в направлении российских позиций или перейти на использование снарядов дымовой завесы, а то и вовсе учебных с холостым зарядом. Причем оба последних варианта нужны, чтобы «доказать» сопредельной стороне по ту сторону окопов, что ещё есть «порох в пороховницах», а артиллерийские ящики со снарядами «не пусты».





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Такого неутешительного вида представление вынуждены устраивать украинские военные и срывать выполнение своих непосредственных боевых задач. Но пока покинуть удерживаемые позиции приказа нет, как и нет столь необходимых боеприпасов «тяжелого» калибра. Поэтому приходится надеяться либо на удачу и благосклонность политических дебатов между американскими законодателями по будоражащей внутриполитической теме миграционного закона, либо «ждать» прилёта от российской стороны, насыщающей передний край передовыми средствами разведки, в том числе беспилотниками «Орлан-10» в тандеме с вездесущим «Ланцетом», одинаково хорошо справляющимся как с обычным танком Leopard и БМП Bradley, так и с M777.

Теперь по словам украинского офицера с полевым позывным «Скиба» 93-й мехбригады ВСУ, сказанных журналисту издания Business Insider, ВС РФ выпускают 10 снарядов, а мы им отвечаем одним. В лучшем случае.

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И это вполне объяснимо: российский ОПК довел счет выпускаемых снарядов до 2 млн. боеприпасов в год. Для сравнения – военная промышленность Франции способна производить за 12 месяцев максимум 20 тыс. снарядов.