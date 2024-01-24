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AT: Западноукраинский Львов станет новой столицей Украины, как только силы ВСУ будут сломлены РФ
Полет фантазии у американца богатый – ну а как же мечты Польши о Львове?

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   Новой столицей украинского государства станет Львов. Такое станет возможным в максимальной вероятности, как только ВСУ дрогнут и начнут отступать от превосходящей по большинству военных компонентов российской армии. Поэтому вместо Киева новым сосредоточием чиновничества и столичной жизни станет главный город Львовской области. Такого мнения придерживается журналист Asia Times, в бытность свою работавший в секретариате американского сената Стивен Брайен.


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Зеленский на молебне во Львове. Источник фото: Украинская правда


   По словам обозревателя, официальный Вашингтон с подачи Пентагона все больше склоняется ко мнению, что Украину оставили всякие победные надежды над Москвой, следовательно, необходимо сейчас не «рефлексировать», а готовиться к самому худшему варианту – полному поражению Украины на поле боя. Ведь предпосылок для выигрыша нет: Россия превосходит по экономическим параметрам, количеству живой силы и вставшему на военные рельсы некогда могучему ОПК. Как этому сопротивляться стране с разрушенной экономикой, вороватыми чиновниками и демотивированной армией, страдающей сейчас от дефицита всего и вся, но прежде боеприпасов и живой силы, не желающей добровольно идти под условную Авдеевку, ставшую самой горячей зоной на востоке Украины.

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   Поэтому новость о том что новым главой ВСУ станет действующий разведчик и командующий ГУР Кирилл Буданов стоит рассматривать именно в этом ключе. Последний должен наиболее эффективно помочь Владимиру Зеленскому из столицы Древней Руси – Киева, перенести ставку и сам самый главный город Украины в западноукраинский Львов.

#львов #asia times
Источник: asiatimes.com
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