Любителям быстрых шутеров срочно потрошить копилку и бежать в магазин

Геймерам-энтузиастам, обожающим погоню за самым передовым компьютерным оборудованием, стоит открыть шампанское. Фирма Alienware представила на суд строгой игровой общественности монитор AW2725DF с запредельными по утверждению пресс-службы компании геймерскими характеристиками. Так 27-дюймовый дисплей с частотой обновления кадров в 360 Гц по заявлению инженеров технологического отдела Alienware, пока что не имеет конкурентов по этому показателю, так как является абсолютно первым экземпляром на рынке по этому показателю. Матрица экрана, выполненная по QD-OLED технологии, выдает максимальное разрешение в 2560 x 1440 пикселей с «бесконечной контрастностью» и пиковой яркостью в 1000 кд/м2. И как блюдо на сладкое, время отклика GTG составляет приятные для глаз и реакции самого продвинутого игромана те самые 0,03 мс, написал портал ITHome.





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Источник фото: ithome.com





И как дань современной моде «из коробки», поддерживается режим AMD FreeSync Premium Pro с охватом цветовой палитры по протоколу DCI-P3 практически на 100% величину. Показатели AW2725DF в пике составляют 99,3%.

На передней и задней панелях находятся разъем HDMI 2.1, два DP 1.4 и современный стандарт в мире высокоскоростного USB – USB-A 3.2 первого поколения.

Но и это ещё не всё: любителей погонять «монстров» или иного оппонента в современных 3D-шутерах наверняка впечатлят ажно целых 4 игровых режима: перекрестие прицела, тепловизора, повышенной четкости и ночной подсветки.

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Цена продукта не то чтобы демократичная, но даже по меркам Китая немножко кусает волчка за бочок: новинка в Поднебесной продается за 1110 американских долларов.