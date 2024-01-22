Тандем "Орлана" и "Ланцета" не жалеет ни условный Hammer, ни условный Leopard с Су-24

Пока на Западе бьются над производством 20 000 снарядов хотя бы за календарный год, не в силах компенсировать украинской армии её сверхбыстрый расход весьма востребованного НАТОвского калибра в 155-мм, в России не размениваются на мелочи, выдавая на-гора куда более высокотехнологичные продукты в лице передовых беспилотных аппаратов, так как работающая четко как швейцарские часы производственная цепочка, позволяет без видимых проблем выпускать за 12 месяцев не менее 2 миллионов артиллерийских снарядов. Но Украине стоит бояться не этого, считает отставной руководитель заокеанской Google Эрик Шмидт.





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Источник фото: Google





По словам топ-менеджера одной из самых передовых компаний IT-индустрии, российские «птички» разведывательный Орлан-10 и ударный Ланцет в опасном до чрезвычайности тандеме участвуют в перемалывании до мельчайших фрагментов любого типа и вида вооружения украинской армии. Беззащитны против это грозной парочки как французские САУ Caesar, так и тяжелобронированные танки Leopard и боевые самолёты, размещенные без должной защиты в прифронтовой полосе. Но бывают особенно удачные дни для российской стороны, когда уничтоженными ударом беспилотника ценой в десять тысяч долларов оказываются западные системы противовоздушной борьбы, стоимостью в несколько десятков миллионов долларов, такие как NASAMS.

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Вместе с тем не только дрон-разведчик и дрон-камикадзе довершают совсем не благостную картинку текущего положения на передовой для украинского Генштаба. По мнению Шмидта, РЭБ-установки россиян, делают практически бесполезными квадрокоптеры и дроны ВСУ, выводя, по словам генерала в отставке Сергея Кривоноса, любой самый «навороченный» аппарат.