Потеря отнюдь некопеечного дрона не очень приятна для БПЛА-подразделений ВСУ

Российский боец из обычного стрелкового оружия осуществил перехват тяжелого украинского дрона-бомбардировщика «Баба Яга». На свой адрес воздушный трофей записал военнослужащий шестой отдельной казачьей бригады ЮВО. Все произошло благодаря массовому внедрению в полевые подразделения качественных тепловизоров.





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Источник фото: новости Брянска сегодня





Так на кадрах, которыми располагает РИА Новости видно, что через оптику тепловизионного девайса солдат наблюдает беспилотный аппарат и ведёт точный прицельный огонь выстрелом по одной пуле. Одно из точных попаданий заставило воспламениться большой по своим размерам дрон и вызвать критическое поражение бортовых систем. После чего Бабе Яге ничего не остается, как просто рухнуть на земную поверхность вместе со своим огромным для обычного квадрокоптера боевым зарядом.





Кадры ночного перехвата. Источник фото: РИА Новости





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Дроном Баба Яга называют гражданский БПЛА Reactive Drone Agric RDE616, в своей мирной профессии бывший сельскохозяйственным аппаратом. Его силовые возможности позволяют без труда транспортировать груз общей массой, доходящей до 50 килограмм. А получил свое известное название он благодаря боевой работе в основном в темное время суток и вместе с тем сопровождающейся громким воем во время своего полета. Несмотря на свою неповоротливость, эта «птичка» за свои боевые возможности совсем не понапрасну названа чрезвычайно опасной.