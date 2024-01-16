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Дрон РФ Инферно стал тяжелым бомбардировщиком среди остальных БПЛА и за раз бьет 9 гранатами
Осталось дело за малым – придумать для мини-дронов мини-ракеты

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   Серийные бомбардировки украинских позиций стали возможными благодаря новому российскому «дрону-бомбардировщику». Теперь отечественный БПЛА «Инферно» за раз может нести практически десять гранат и целыми сериями вести атаку наземных целей. О продукте фирмы «Рустехдрон» написали на портале РИА Новости.

   Как рассказали в компании, БПЛА в своем качестве способен атаковать цели на передовой сразу девятью гранатами благодаря специальным девяти слотам. Причем принцип действия беспилотного аппарата крайне простой: как только дрон достиг украинских позиций, он открывает небольшие лючки и запускает в свободное падение сразу три гранаты. И такие серии идут одна за другой.

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Источник фото: Российская газета


   По словам представителя «Рустехдрон», это в большей степени похоже на классические ковровые бомбардировки настоящей авиации. По его замечанию, атакующие возможности «Инферно» таковы, что беспилотник без труда справится не только с группой пехотинцев, но и с БТР и БМП. А для повышения живучести воздушного аппарата в его корпус интегрирована прицельная камера, позволяющая вести атаку наземной цели прямо по ходу движения, тем самым меньше «подставляясь» под огонь автоматического стрелкового вооружения. Прямо сейчас в зоне ЛБС находятся больше сотни таких спецмашин, заверили в компании.

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   Сам БЛА относится к классу FPV-дронов с подвесными элементами. Мощность моторного отсека позволяет перемещать «Инферно» до 4 кг полезной нагрузки, в качестве которой могут рассматриваться ВОГ-17, ГП-25 и специальные версии сбросов. Дрон относится к классу малых аппаратов и способен преодолеть 5000 метров до позиции оппонента.

#бпла #fpv-дроны #дроны со сбросами #инферно #дрон инферно #рустехдрон
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