Снарядов меньше – но они куда мощней, чем у ТОС-1А

Пока украинские топ-чиновники, в том числе и украинский президент Владимир Зеленский, ни капли не стесняясь, совсем не фигурально ходят по миру с протянутой рукой, становясь объектом шуток уже от известных политиков из-за границы, как например от президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна. Когда по сообщению портала Axios у первого глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху запросил финансовой помощи для выплаты пособия по безработице палестинским рабочим, то наследный принц сказал «Проси денег у Зеленского», обыграв ситуацию, что Украина получает очень много денег от других доноров-стран. Но, вместо того чтобы наладить собственное производство, помимо денег, Киев просит и вооружение, как в случае с неисправными и часто выходящими из строя австралийскими вертолётами.





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Источник фото: Дзен-канал "Патриот"





А вот Россия «вынуждена» жить на свои, когда правильное планирование позволяет непросто выдерживать «невероятное» санкционное давление западных стран, но и заниматься производством и усовершенствованием вооружения. Таким примером стала заснятая разведывательным дроном украинской армии непосредственная преемница «Солнцепека» – огнемётная система залпового огня ТОС-2 «Тосочка». Согласно утверждению ТГ-канала «Осведомитель», кадры с передовым образцом вооружения были сделаны в ЛНР.





Источник фото: ТГ-канал "Осведомитель"









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ТОС-2 относится к классу «тяжелых» 220-мм РСЗО, и в отличие от ТОС-1А «Солнцепек», с меньшим боезарядом она способна покрывать по площади поражения аналогичную площадь, составляющую внушительные 40000 м2. Дальность стрельбы тоже увеличена: вместо «стартовых» 4500 метров, «Вторая» может поразить цель на удалении в 8 километров снарядами ТБС-М3. А перспективные боеприпасы позволят «достать» оппонента и вовсе на внушительных 120 км.