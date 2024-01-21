С другой стороны стороны, чего переживать, если за передачу истребителей платить не надо в любом случае

Несмотря на «невозможное» желание украинских военных получить в свое распоряжение пускай не передовые, но всё-таки актуальные версии истребителей F-16 и в довесок современные зенитные ракеты для установок ЗРК, украинский Генштаб отдает себе полный отчёт в том, что как только оба этих типа вооружений пересекут местную госграницу с любым из государств, ВС России очень быстро найдут способ, как нивелировать потенциальную угрозу, попросту накрыв конвой или склады залпом высокоскоростных мощных ракет. Поэтому как только ВСУ «получат» американские истребители, как и ракеты ПВО, так тут же и лишатся их, уверен в этом официальный спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. О чем последний рассказал местному журналу «Фокус». Российское ПВО обязательно и очень быстро «дотянется» до этих средств, повторил Игнат.





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Источник фото: BFM.ru





Как уведомил украинского журналиста полковник ВСУ, российские разведчики наверняка знают, на каких аэродромах самолёты будут размещены и те самые «антиракеты». И если попытаться разместить всё это на Украине, то рано или поздно разведка Москвы об этом узнает. И скорее всего это будет рано.

Как заверил под конец интервью Игнат, «Шестнадцатые» уже стоят в ожидании по ту сторону границы, но все понимают обоюдные риски. И поэтому о передаче непосредственно на Украину F-16 речи пока никто и не ведёт.

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А во французском издании Le Monde уверены, что Украина получит F-16 в режиме повышенной секретности, даже несмотря на все потенциальные угрозы.