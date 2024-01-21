Генерал был самым популярным украинским военным

Один из самых популярных украинских генералов может быть уволен в самое ближайшее время. По данным портала Московского комсомольца, лишится должности главкома ВСУ генерал Валерий Залужный. Такими сведениями располагают осведомленные источники среди работников восточноевропейской республики, вхожие в высокие киевские кабинеты.

И как утверждают украинские информаторы, Залужному не стоит рассчитывать и на кресло в Совете национальной безопасности и обороны, как было рассказано в более ранних утечках о карьерных перспективах четырехзвездного генерала.

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Источник фото: Ura.ru





Так же делается акцент на том, что остаться без своих высоких генеральских должностей рискуют текущий глава Генерального штаба Украины генерал-лейтенант Сергей Шаптало и начальник Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Совсем недавно о стратегических сдвигах в руководстве украинской армией объявил Георгий Тука, занимавший в свое время высокую должность замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. По мнению отставного функционера, вместо Залужного должность «главного по армии» займет генерал-лейтенант Кирилл Буданов, ныне руководитель военной разведки. Причем последний больше известен громкими информационными операциями, чем реальными достижениями. Из-за чего по мнению Туки, украинскую армию ждёт грандиозная встряска с большими негативными последствиями.