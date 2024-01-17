И тут вспоминается стародавний одесский анекдот

Личная неприязнь между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ генералом Валерием Залужным, помноженная на нулевые результаты достижений украинской армии, показанные в 2023 году, вынуждают действующего главу государства отправить нелюбимого командира в «почетную отставку». Такой по сути, но не юридически, будет считаться назначение на одну из должностей в кабинете СНБО.

Такой разворот во внутренней кадровой политике будет совершен очень скоро, уверен экс-чиновник Георгий Тука.

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По словам отставного замминистра “по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц”, ему об этом рассказали анонимные информаторы из Сил спецопераций и отдельные военные из украинского Генштаба.





Тогда ещё генерал-майор. Источник фото: Телеграм





Тука считает, что решение об отставке Залужного с должности главкома ВСУ уже «лежит» на столе главы Банковой и только и ждёт того, чтобы быть официально объявленным. А тем временем вместо Залужного будет назначен текущий руководитель военной разведки в лице Кирилла Буданова.

И вот здесь экс-функционер выразил свое категорическое несогласие, с чем решил и поделиться. Тука утверждает, что Буданов в составе делегации с Зеленским специально выезжал в Давос «на смотрины» к западным военно-политическим кругам местного истеблишмента.

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Но как таковое, решение сменить Залужного на Буданова, приведет украинскую армию, и без того бедствующую на 2000-километровой линии боевого разграничения, к невероятному провалу, который ВСУ могут не выдержать. В финале всё аукнется невероятными негативными последствиями, резюмировал экс-чиновник.