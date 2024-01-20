Запасы таких ракет у ВСУ не безграничны, как и количество авианосителей

Британская дальнобойная ракета класса «воздух-поверхность» Storm Shadow представляет собой самую сложную цель для перехвата наземных ПВО. О трудностях в противовоздушной борьбе с продуктом британской оборонки с информационным агентством РИА Новости поделился оператор-зенитчик ЗРК «Тор-М2». Офицер с полевым позывным «Стаф» рассказал, что из-за своих превосходных свойств малозаметности для отечественных радаров-сканеров воздушного пространства реактивный снаряд британского производства, появляется всего за несколько секунд до предполагаемого прилёта. И время реакции наземного оператора должно быть невероятно быстрым.

Но отчаиваться не стоит, поделился своим оптимизмом «Стаф». Военные ВС России уже знают некоторые ухищрения и небольшие секреты, как бороться с такой воздушной «напастью».

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Прямо сейчас Storm Shadow и его французский аналог SCALP-EG на вооружении ВСУ представляют собой самые дальнобойные версии ракет. В своих последних модификациях, переданных украинскому Генштабу, такие боеприпасы могут пролететь 300 километров. В качестве авиационных воздушных носителей выступают соответствующим образом подготовленные ещё советские бомбардировщики Су-24М.

Ракеты для обхода эшелонированных районов ПВО и обмана дальнобойных так называемых «антиракет», идут буквально над земной поверхностью и только за несколько километров до потенциальной атаки взмывают вверх и пикируют на объект. В этот момент как раз и возможен перехват.

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А тем временем российская сторона сообщает о появлении на вооружении планирующих вакуумных бомб ОДАБ-500ПМ, оснащенных раскладываемыми крыльями и небольшим реактивным двигателем. Благодаря новшеству обычные свободнопадающие бомбы с термобарическим эффектом превращаются в бомборакеты.