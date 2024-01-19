А ВСУ могут пока "дождаться" 2025 года и провести уже свое контрнаступление, если ещё будет существовать

Украинской армии ни в коем случае нельзя переходить в оборону по всей линии ЛБС, так как Россия начнёт в таком случае стратегическое наступление. Но у украинского Генштаба нет другого варианта, кроме как обороняться по ряду объективных причин. Дефицит живой силы, вооружений и различной номенклатуры боеприпасов, вынуждает украинских генералов схватиться за голову и сильно переживать президента Владимира Зеленского, уверены в издании Financial Times.

По мнению обозревателей издания, будущим летом военно-политическое руководство Украины вынуждено будет воочию наблюдать «военный каток» Кремля, призванный подавить сопротивление ВСУ и вернуть под свой контроль полностью так называемые новые регионы.

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Источник фото: Москва 24





Вместе с тем некоторые из экспертов, комментируют, что российское наступление «невозможно», Кремль даже не задействовал резервы оперативного уровня, не говоря уже о стратегическом. Вместе с тем лето будет тем самым удобным климатическим сезоном, когда земная поверхность просохнет и вся тяжелая армада ВС РФ будет готова добиться «окончательного» решения украинского вопроса.

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А тем временем научный сотрудник в высоком звании профессора, Хэл Брендс уверен, что ВСУ лишь надо «переждать» сложный 2024 год, и уже в следующем году показать, чем способна «удивить» уже украинская армия. Правда весь нюанс в том, кто будет готов вкладываться финансово, в несоизмеримо большем размере, чем в год начала СВО в украинское государство, будучи подвержен вызовам мирового уровня, где так называемой украинской повестке будет уделено куда меньше драгоценного времени.