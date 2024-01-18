Кто бы мог подумать, что помощь США не будет вечной

В США из-за внутриполитического противостояния демократов и республиканцев в американском Конгрессе случилась остановка военной поддержки Украине. И хотя официально военная помощь украинской армии закончилась лишь 27 декабря, когда был израсходован последний финансовый пакет на это, уже в этом месяце Киев находится на пороге кардинальных последствий, а маятник военной удачи качнулся в сторону ВС России. Такой точки зрения придерживается отставной командующий штабом армии США Джек Кин.

В своей беседе с журналистами американского ТВ-канала Fox News генерал заявил, что Кремль установит контроль над восточноевропейской республикой. И всё это стало возможным только лишь из-за того, что Вашингтон остановил свою финансовую и военную поддержку украинскому государству.

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Источник фото: Телеграм







По мнению бывшего военачальника, российский Генеральный штаб торжествует, так как постоянный дефицит различных боеприпасов и тяжелой техники заставил командование ВСУ перейти к постоянной обороне, так как успешное наступление с такой бедной ресурсной базой практически невозможно.

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Вместе с тем на фоне прекращения поддержки официального Вашингтона в Европе кажется решили взять бремя военной поддержки на себя. Так Олаф Шольц заявил о военном пакете на $7 млрд. только на 2024 год, а французский президент Эммануэль Макрон уже заявил, что украинская армия получит не менее 500 бомбо-ракет AASM и множество другого вооружения.