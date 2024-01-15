Одна такая бомба содержит в себе 15 кассет с миниатюрными поражающими элементами

Передовой авиационный боеприпас «Дрель» превратит движение колонн украинской бронетехники в переход в стадию тотального разрушения. Объемы зоны площадного поражения поражают неискушенного в новейшем российском вооружении простого обывателя. Об интеллектуальной бомбе, способной стать пусть не вундерваффе, но близкой к этому понятию, поспешили рассказать в польское прессе в лице Myśl Polska.

В публикации утверждается, что отечественная «Дрель» не идентифицируется во время своего полета на радарах-сканерах, даже если это передовые зенитные комплексы иностранного производства. А использование в качестве датчика наведения российской системы спутниковой навигации ГЛОНАСС, превращает задачу в подавление её электронных схем в «невыполнимую миссию». Кроме того, гарантируется повышенная точность, так как активируется «военный режим», недоступный большинству гражданских спутниковых устройств.

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Источник фото: Польская мысль





В качестве боевых элементов применяются 15 независимых самонаводящихся блоков, активирующихся при обнаружении в районе сброса на бронетехнику противника и его установки РЛС. Если в момент атаки сбрасываемые на парашютах суббоеприпасы «не находят» танки или радары, то спустя сутки в автоматическом режиме боевые элементы подрываются.

И уже по замечанию РОСТЕХа, 2024 год станет годом, когда «Дрель» из стадии образец для испытаний, перейдет в стадию серийного производства.

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В своей недавней инспекции военного промышленного производства генерал Сергей Шойгу лично убедился в возможностях отечественного ОПК, получившего благодаря расширенному финансированию новые возможности по части дооборудования старых боеприпасов новыми модулями УМПК.