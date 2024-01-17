Это продлит время существования ВСУ, но не более того

На фоне прекращения вооруженной поддержки от своего самого серьёзного союзника в лице официального Вашингтона, где в местном Конгрессе парламентарии, состоящие из республиканцев и демократов, борются между собой за будущие голоса избирателей во время грядущих президентских выборов в ноябре текущего года, и никак не желающие идти на уступки друг другу в вопросе компромисса, ряд европейских стран решили «приободрить» президента Украины Владимира Зеленского и его терпящую дефицит во всем, в том числе и вооружении, потерявшую всяческую мотивацию украинскую армию.

Текущий глава Франции Эммануэль Макрон сделал обещание в рамках которого ВСУ должны получить не менее 40 управляемых высокоточных ракет SCALP, сотни бомб и артиллерийские самоходки CAESAR, рассказал Le Monde.

реклама





Источник фото: сайт URA





В публикации рассказывается, что уже в следующем месяце французский президент пребудет в Украину, где подпишет двусторонний договор о гарантиях безопасности для Украины. И тогда собственно начнется передача вооружения в ВСУ.

Вместе с тем неизвестно в каком формате будет записан документ. Возможно это будет не полноценный договор, а лишь декларация о намерениях, которые подписал премьер-министр Великобритании Риши Сунак с тем же Владимиром Зеленским.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ракеты SCALP и их британский аналог Storm Shadow являются самым дальнобойным вооружением иностранного производства в рядах ВСУ. В зависимости от версии такой малозаметный высокоточный боеприпас способен преодолеть 200 километров.