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Военкор Сладков сообщил о попытке ВСУ прорваться к Белгороду во время атаки 30 декабря
Но диверсанты так и не смогли пересечь границу

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   Украинская армия под покровом массированной атаки 30 декабря 2023 года пыталась проникнуть в приграничные районы Белгородчины. О неудавшемся рейде рассказал журналист Александр Сладков.

   По словам военкора, ВСУ подготовили план по проникновению на территорию Белгородской области и в сам областной центр диверсионного отряда численностью до роты личного состава. Нападение должно было осуществиться в момент масштабного ракетного налёта на центральную часть Белгорода 30 декабря. Для пересечения госграницы ДРГ отряды использовали бронетехнику. Но на границе их уже ждали сводные отряды российских силовиков.

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   Источник фото: РБК


   По словам Сладкова, хотя рейд ВС Украины тщательно готовился, так как по территории Белгородчины украинские военнослужащие должны были передвигаться на собственных броневиках, они не ожидали, что об их отряде узнают заранее и встретят «достойно». Попав под кинжальный огонь российской стороны и вступив в непродолжительный бой, командующие атакой офицеры ГУР приняли решение вернуться на запасные позиции и окончательно отменить атаку.

   Вышесказанное было озвучено в эфире «Говорит Москва».

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   По некоторым данным командование украинской военной разведки вынашивало и вынашивает планы по громкой информационно-боевой операции, в ходе которых залегендированные под «российских повстанцев» профессиональные украинские спецназовцы и диверсанты должны были проникнуть в российское приграничье. В частности одной из таких целей рассматривался и Белгород, часть которого предполагалось захватить. Практической военной пользы от такого гипотетического действия нет, кроме разве что привлечения внимания к ВСУ на Западе.

#белгород #белгородчина #удар по белгороду 30 декабря #александр сладков
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