Атаке подверглась центральная часть города

Украинские силы обстреляли центральную часть Белгорода ракетами оперативного уровня «Ольха», снаряженными для максимализации урона живой силе и легкой бронетехнике кассетной боевой частью (в этом легко убедиться, найдя видео момента прилёта и услышав многочисленные разрывы после этого. Эти «хлопки» издают те самые кассетные суббоеприпасы). Так же удары были нанесены реактивными боеприпасами Vampire чешского производства, выпущенными из установок РСЗО. Эту информацию огласило российское МО.





реклама

Источник фото: ТАСС





Наземные установки отечественного ПВО осуществили перехват тяжелой ракеты и снарядов «Вампира», но часть кассетных суббоеприпасов и несколько ракет от реактивной залповой системы упали в черте города.

По словам пресс-офицера МО РФ, если бы «Ольху» не удалось сбить на подлёте, разрыв целой кассетной части в районе точки максимального поражения принёс бы гораздо больше урона городской среде и гражданским.





Рядом с кинотеатром "Победа". Источник фото: РИА Новости





Россия срочно созвала заседание Совета Безопасности ООН из-за трагического инцидента. В больницах находятся как минимум 110 человек.









рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По словам российских военных, обстрел мирного города и его жителей, который трудно опровергнуть и сослаться на «третью сторону», как это делает украинские официальные лица сейчас, «не останется без ответа». Кадры горящих автомобилей с проспекта Богдана Хмельницкого и удар по ледовому катку на улице Соборной рядом с областным драмтеатром, любимом месте отдыхающих горожан с детьми и гостей Белого города, уже облетели все мировые СМИ. Для официального Киева это точно не закончится хэппи-эндом.