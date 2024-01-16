В пору пить официальному Киеву Боржоми

Передовая в зоне украино-российского конфликта на всем протяжении линии боевого соприкосновения в своей доминанте находится за Россией. Теперь ВС РФ полностью владеет преимуществом, заставляя ВСУ в массе своей лишь обороняться. Тем самым в целом перспективы украинского командования и вверенных ему сил выглядят темными и без шанса на победу. Именно такую неприятную картинку для Киева увидели в New York Times.

Американские журналисты считают, что на «циферблате истории» Украина достигла положения невозврата, когда её в самые боеспособные подразделения в большинстве своем сточены в ходе неудачного летнего контрнаступления, а те солдаты и офицеры ВСУ, что остались в строю, находятся в крайне степени морального и физического истощения. И это с учетом того, что их положение ухудшается, так как они до сих пор находятся непосредственно на передовой.

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Источник фото: deita.ru







В украинском Генштабе всё это прекрасно понимают и пытаются восполнить потери. Но в качестве альтернативы опытному и достаточно подходящему для продолжения конфликта боевому персоналу, призванными оказываются люди пожилого возраста с кучей хронических заболеваний. Многие из мобилизованных оказались полностью без опыта военной службы.

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В украинском же тылу царят антивоенные настроения, где некогда ратовавшие за победу Украины простые мужчины тем или иным способом пытаются избежать по их мнению «несправедливого» призыва в ВСУ, порой рискуя жизнью и здоровьем, пытаясь добраться до приграничных территорий сопредельного ЕС. А украинские женщины, как призывают активно на Западе, тоже не торопятся тянуть сложную лямку сражений наравне с мужским полом.