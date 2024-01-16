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Madarator
Пакистан поставил в ВСУ партию бракованных снарядов, из-за чего ствол одной из "Гвоздик" разорвало
Диверсия ли это, или такое качество промышленной сборки, история умалчивает

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   Детонация неисправного боеприпаса прямо в стволе орудия украинской САУ 2С1 «Гвоздика» вывела из строя саму установку и разорвала пушку. Кадры с поврежденной артиллерийской единицей появились в сети. 

   По изображениям можно понять, что 122-мм гаубица превратилась в набор неисправных элементов, где в качестве наиболее вероятного финала боевая машина отправится не на один из ремонтных заводов, а прямиком на утилизацию или частично возможную процедуру так называемой каннибализации, где украинские техники попытаются из некогда исправной бронемашины извлечь хоть что-то пригодное в качестве ремонткомплекта для других своих «Гвоздик».

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   Если же продолжать рассматривать дальше посеченную осколками технику, то можно обнаружить, как большой фрагмент от разорвавшегося снаряда проник сквозь защитный колпак моторно-трансмиссионного отделения, где и застрял в двигателе ЯМЗ-238Н. 


Источник фото: РИАМО


   Известно, что грандиозным «вредителем» оказался снаряд родом из Пакистана, которые в большом количестве поставила южноазиатская республика для нужд украинской армии.

   Вместе с тем хорошо известна неприятная ситуация ВСУ, когда советские боеприпасы оказались практически на грани пустых «артиллерийских поддонов», а возобновить их возможно лишь за рубежом у стран, которые согласились их передать Украине. Ведь множество государств не считают своим «долгом» помогать Киеву по тем или иным причинам.


Источник фото: скриншот из видео


    Руководство Пакистана всячески отрицает, что её снаряды активно используются в ВСУ, но факты вещь упрямая. Известно, что это не первый случай, когда добытые тем или иным способом боеприпасы из арсеналов пакистанских вооруженных сил, вызывают самые различные неполадки с артиллерийским вооружением ВСУ. Подобное приключилось и с американской гаубицей «Три топора», когда M777 так же разорвало хрупкий ствол.


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#сау 2с1 «гвоздика»
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