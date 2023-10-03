Но даже если гаубицу не разорвало, снаряды долетев до дели в 80% случаев просто не взрываются

Дареному коню в зубы не смотрят, но в украинской армии жалуются на боеприпасы, переданные Пакистаном. Как оказалось, при использовании именно этих снарядов, возникают слишком большие проблемы. А в некоторых случаях из строя выходит само иностранное орудие, из которого осуществлялся злополучный выстрел. О недовольстве украинских артиллеристов рассказал военкор Чингиз Дамбиев в личном ТГ-канале.





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Недовольство военных специалистов ВСУ вызвал тот факт, что при высокой вероятности выстрел пакистанским боеприпасом рвет ствол орудий. Причем это касается M777. Получается 155-мм снаряд из Пакистана даже при совпадении типового размера с американской гаубицей по каким-то неизвестным причинам не предназначен для совместного использования. А таких снарядов было передано не менее 70 000 в первой половине 2023 года в ВСУ.

Но это только первая половина проблем. Вторая заключается в том, что даже если ствол не разворотило после выстрела, то с 80-процентной вероятностью долетев до цели, снаряд просто не взорвется. Взрыватели пакистанских боеприпасов в массе своей оказались с серьёзным дефектом.





Источник фото: topwar.ru





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Справка: на Украине 155-мм снаряды в основе своей используется в иностранной технике таких стран, переданных из США, Польши, Германии и Франции. Кроме того, за 18 месяцев СВО силы ВСУ выпустили 2 млн. таких снарядов, тем самым практически опустошив запас тяжелых боеприпасов в арсеналах стран НАТО.