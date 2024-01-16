Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Из-за критической обстановки Залужному вместе с офицерами пришлось побывать под Харьковом
Под Купянском для ВСУ всё очень сложно

реклама

   Блоку высокопоставленных военных во главе с главкомом ВСУ Валерием Залужным, срочно пришлось выехать в один из замаскированных штабов на Харьковском направлении.  Ситуация здесь для украинской армии длительное время продолжает оставаться стабильно тяжелой. Но дальше просвета тоже нет – в момент обстановка на передовой под Купянском и другими населенными пунктами может стать критической с вероятной возможностью обрушения оборонительных позиций со стороны ВС Украины.

   По косвенным данным, штабные офицеры и собственно сам генерал Залужный близки во мнениях, что скоро российский Генштаб отдаст приказ о взятии под свой контроль всей приграничной Харьковской области, а дальше освободившимися силами пойдет дальше на запад. Свое видение обстановки в приграничной с российской Белгородской областью зоне рассказал британский аналитик Александр Меркурис в подкасте на ютьюб.

реклама


Источник фото: РИА


   По его словам все украинские генералы «стоят на ушах», так как ВС России славятся своими ложными тактическими схемами, когда создается видимость, что направление главного удара наступающей российской группировки в одном месте, а реальный бросок штурмовых подразделений совсем в другом квадрате. И ВС РФ может себе позволить такого вида практику из-за наличия ещё незадействованных резервов в своем составе. А вот у украинской армии свободных армейских соединений нет, а мобилизация на Украине происходит с большим треском, резюмировал эксперт.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

   Тем временем российская сторона продолжает продвигаться на Краснолиманском направлении, где суточный успех стал равняться 2 километрам в районе Макеевки. Так же есть достижения в квадрате Георгиевки, находящейся сразу за Марьинкой.

#залужный #харьковское направление
Источник: overclockers.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

"ВО": Ракета ВКС РФ в Киеве поразила бункер с генералом в должности заместителя Залужного
NV: Залужный выступил против мобилизации заключённых, но все равно требует людей
Залужный рассказал о том, как в ходе недавнего обстрела украинское ПВО не сбило и половину ракет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MW: Россия наносит удары "Кинжалами" по военным заводам Украины, а ПВО не может их перехватить
29
В зоне СВО замечены первые танки, использующие системы подавления дронов Сания
41
Китайский «революционный» гиперзвуковой двигатель рассчитан на скорость 16 Маха
17
В Японии Boeing вынужденно сел, совершив внештатную посадку из-за трещины в кабине пилотов
+
Россия представила 1,5-тонную бомбу ФАБ-1500-М54 с обновлённым модулем УМПК
2
EK Web представила первый в отрасли жидкостный охладитель Nucleus AIO
2
Samsung Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra будут получать обновления Android до 2031 года
+
ВКС России провели «уникальную» массовую ракетную атаку
8
Росатом построит комплекс по добыче и переработке золота на крупнейшем месторождении России
+
Перевод 4000 биткоинов от Grayscale на сумму $ 175 млн вызывает рыночные спекуляции
+
MW: Россия формирует первый полк истребителей Су-57, вооружённых высокоточной кассетной "Дрелью"
3
Серийные Tesla Cybertruck не блещут качеством сборки
+
Венесуэла отказывается от «нефтяной криптовалюты» Petro
2
Аналитики фиксируют рост корреляции между золотом и Биткоином и ожидают подорожания ВТС
+
Очередная Украинская БМП Bradley уничтожена пикирующим российским дроном под Донецком
+
В Ростове-на-Дону тысячи жителей остались без света из-за аварии
1
Лунный модуль Peregrine долетел до Луны, но поставленные задачи выполнить не смог
3
На торговой площадке eBay, стоимость криптосмартфонов Solana Saga достигала 3500 долларов
+
Опубликованы характеристики AMD Ryzen 8000 и дата выпуска
1
Стоимость Ethereum Classic взлетела на 60%
+

Популярные статьи

Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
154
О судьбе истребителей МиГ-29, доставшихся Молдавии после распада СССР
2
Пять лучших фильмов (на мой субъективный взгляд) с Рутгером Хауэром
20
Собираем мощный и качественный игровой ПК для игр в разрешении QHD за разумную сумму в 2024 году
25
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
50
Xbox series S подрывают консольное подразделение Microsoft
18
Как Америка вытесняет Китай из интернета
3
О том, какие космические миссии состоятся в 2024 году
13
США строят гиперзвуковое оружие, способное уничтожить ВМС РФ и Китая
3
В США надеются защитить украинские танки Abrams допзащитой ARAT от БПЛА, РПГ и дронов россиян
6

Сейчас обсуждают

Gleb Zakurnaev
02:19
Хватает для игры в тетрис? Сейчас уже даже i7 3770 почти ничего не вывозит в 60фпс не говоря уже о 2600
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
Vorvort
02:10
Только дауны играют в 1080р с апскейлерами.
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
daem0ns
02:08
потому что Зеля дурак. Надо во время заокиянских турне клянчить не "патриёты " американские, а банки с огурками. Вот это верное средство супротив "Кинджалов". Огурки любая бабка с балкона может запус...
MW: Россия наносит удары "Кинжалами" по военным заводам Украины, а ПВО не может их перехватить
Давыд Фишер
02:07
Да, видимо)) климат меняется, прилетят потусить 😂
EurAsian Times заметила у новейшего китайского истребителя FC-31 технологии от F-35 и F-22
daem0ns
01:53
чем провинилась? да тем, что за американские бумажки продали свою дупу, душу и другие внутренние органы пиндосам... друзей, мля, за океаном нашли. Перестань, бандера, верить тому что тебе зомб...
MW: Россия формирует первый полк истребителей Су-57, вооружённых высокоточной кассетной "Дрелью"
Вадим Кудрявцев
01:39
на них все кладут уже кому не лень,гегемония пиндостана подходит к концу.ну а скоро бидон в прямом смысле дух выпустит и издохнет,пока он ток попердывает когда падает
Чиповая война между США и Китаем перекинулась на устаревшие микросхемы
Виктор Тимофеев vikttimo
01:35
кто платит тот и заказывает музыку.а китайская невидимка дешевле российской потому и заказывают
На фоне покупки Пакистаном FC-31, Индия может присоединиться к российским программам Су-57 и Су-75
Виктор Тимофеев vikttimo
01:26
а ещё миг31 сбил ф35 в югославии,включил микроволновку и поймал невидимку
О том, как советский перехватчик МиГ-25 развеял миф о непобедимости американского F-15 Eagle
Валерий Агапов
01:24
1. в 2014г курс был в 3 раза ниже. В др. странах экономят не всегда от бедности, а от целесообразности 2. Читаю коменты в надежде на полезные советы, а тут про Г. или не Г. оскорбления автора и...
Собираем мощный и качественный игровой ПК для игр в разрешении QHD за разумную сумму в 2024 году
Александр Пунга
00:57
Никуда данные не гоняются. Видеокарта может резервировать некоторую часть оперативки для своих нужд, но это скорее исключение, чем правило. Да и в оперативку обычно гоняются не самые нужные данные. Та...
Xbox series S подрывают консольное подразделение Microsoft
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем