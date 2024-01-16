Под Купянском для ВСУ всё очень сложно

Блоку высокопоставленных военных во главе с главкомом ВСУ Валерием Залужным, срочно пришлось выехать в один из замаскированных штабов на Харьковском направлении. Ситуация здесь для украинской армии длительное время продолжает оставаться стабильно тяжелой. Но дальше просвета тоже нет – в момент обстановка на передовой под Купянском и другими населенными пунктами может стать критической с вероятной возможностью обрушения оборонительных позиций со стороны ВС Украины.

По косвенным данным, штабные офицеры и собственно сам генерал Залужный близки во мнениях, что скоро российский Генштаб отдаст приказ о взятии под свой контроль всей приграничной Харьковской области, а дальше освободившимися силами пойдет дальше на запад. Свое видение обстановки в приграничной с российской Белгородской областью зоне рассказал британский аналитик Александр Меркурис в подкасте на ютьюб.

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Источник фото: РИА







По его словам все украинские генералы «стоят на ушах», так как ВС России славятся своими ложными тактическими схемами, когда создается видимость, что направление главного удара наступающей российской группировки в одном месте, а реальный бросок штурмовых подразделений совсем в другом квадрате. И ВС РФ может себе позволить такого вида практику из-за наличия ещё незадействованных резервов в своем составе. А вот у украинской армии свободных армейских соединений нет, а мобилизация на Украине происходит с большим треском, резюмировал эксперт.

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Тем временем российская сторона продолжает продвигаться на Краснолиманском направлении, где суточный успех стал равняться 2 километрам в районе Макеевки. Так же есть достижения в квадрате Георгиевки, находящейся сразу за Марьинкой.