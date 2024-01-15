Именно так действовал Суворов перед взятием Измаила

Российские военные, предваряя будущий штурм Марьинки, построили на отдалённом полигоне в ДНР похожие на украинские позиции тренировочные стенды. О тактике, которая на 100% позволила добиться успеха при штурме укрепленного города, рассказал офицер марьинских штурмовиков с полевым позывным «Ялта».

В комментариях для журналистов ТАСС командир озвучил информацию, что именно его штурмовой отряд должен был выбить прекрасно окопавшихся украинских солдат из окопов на ключевой высоте в центральной части Марьинки. Для этого в течение месяца проводились учебные сборы, где ход будущего штурма отрабатывался до мельчайших деталей. В течение 30 дней войсковой коллектив предложил план будущего сражения, а на штурмовой карте были отображены все укрепленные точки ВСУ и пулеметные гнезда с учетом перепада высот.

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Источник фото: Царьград





После чего был сооружен макет предполагаемой высоты вместе со всеми траншеями и блиндажами. И в течение последующих 4-х недель вся штурмовая группа упорно тренировалась, синхронизируя наступательный тайминг до состояния «идеального».

В момент наступления «часа Икс» передовые отряды выбрали самое удобное время для атаки, начав удар на рассвете, чтобы восходящее солнце слепило украинским защитникам прямо в глаза. Физическая подготовка и самая настоящая смелость позволили навязать свои «правила» и опрокинуть украинскую оборону. После победы и взятия под контроль господствующей высоты дальнейшее освобождение населенного пункта пошло как по накатанной, резюмировал боец.

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В стародавние времена похожей тактики придерживался великий полководец Александр Суворов, взявший штурмом некогда неприступный Измаил, предварительно отработав захват городских стен во время военных тренировок.