Электронная промышленность в сфере ОПК выдала на-гора передовой продукт

Пока на Украине неистово продолжают верить в «щедрого и могучего» западного Санта-Клауса, способного обеспечить на стремительном излёте уходящего года украинскую армию, нуждающуюся буквально во всём: от снарядов и зенитных ракет, до танков и самолётов, а те самые Вашингтон и Брюссель способны лишь похлопать по плечу и пообещать «как только, так сразу». А вот российский ОПК не обещает, а производит. Причем растёт как количество выпускаемой военной продукции, так и её ассортимент, причем и высокотехнологичный, такой как РЭБ различного уровня и назначения. Например благодаря ежегодной конференции Владимира Путина стало известно, что практически все без исключений бронемашины отечественного производства, отправляемые в зону СВО, дооборудуются комплексом РЭБ под ничего не говорящим непосвященным наименованием «Лесочек».





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Источник фото: дзен-канал "Патриот"







В совсем свежем ролике от МО РФ можно заметить с тыльной стороны новейшего БМД-4М небольшой металлический «ящик». В этом непримечательном корпусе собрана элементная база, генерирующая помехи на особой частоте, подавляющая специальные версии мин и фугасов, активируемые по радиоканалу.





Источник фото: рг.ру





Причем на стороне военного девайса играет его компактность и мобильность: небольшой по размерам высокотехнологичный инструмент можно даже переносить в заплечном рюкзаке.

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А в это время западные военные аналитики и эксперты удивляются способностям России во время тяжелых экономических санкций не просто не снижать производство оружия и боеприпасов, а в 3 раза нарастить выпускаемое количество передового танка Т-90М.