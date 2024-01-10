Бомба уже испытана и ждёт только "отмашки" для своего серийного производства

Производство передового авиационного боеприпаса для нужд ВКС РФ с кодовым именем «Дрель» начнётся уже в этом году. Известно из сообщения ТАСС, что новая бомба «из коробки» оснащена модулем УМПК, о чем рассказали в Ростехе.

Первоочередной задачей для воздушного снаряда будет уничтожение скоплений легкобронированной техники, охота за комплексами РСЗО, установками РЛС, объектами военной инфраструктуры. Внешние слои трехметрового корпуса покрыты специальным составом, максимально затрудняющим «засветку» боеприпаса на радарах иностранных ЗРК.

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Источник фото: ТАСС





Текущая максимальная дальность пуска бомбы составляет 30 километров. Сделано это для безопасности экипажей, действующих в районе с насыщенным ПВО. Предельная высота для сброса интеллектуального вооружения составляет 15 километров. И после того как воздушный снаряд самостоятельно достигнет цели – срабатывает автоматика, запускающая суббоеприпасы в количестве 15 единиц. Все мини-бомбы самоприцеливающиеся, сканирующие местность различного рода датчиками. Как только в зоне досягаемости появляется пригодная для поражения цель, срабатывает автоматический механизм, выпускающий множество поражающих элементов.

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По информации западной прессы в лице Daily Express, один сброс такой бомбы может оставить не удел колонну бронетехники на марше, принося колоссальный урон слабо защищенной верхней проекции машин. Бомбу практически невозможно «заглушить» средствами РЭБ, а для несрабатывания во время внештатного схода боеприпаса умная электроника устройства оснащена системой проверки «свой-чужой».