Давление на город кратно усилилось

Российские штурмовики достигли новых позиций под Часовым Яром. Теперь восточная часть города находится в серой зоне. Об успешном продвижении российской стороны рассказали на портале «Военного обозрения», где сослались на сообщения отечественных военкоров и данные украинских телеграм-каналов, напрямую связанных с украинскими военными, поэтому имеющими информацию «из первых уст».

Наступление российской армии в активной фазе фиксируется в районах Богдановки и Красного. В округе населенных пунктов продвижение составило 0,5 километра. Весьма вероятно в самом ближайшем времени начнётся штурмовка города, расположенного в окружении этих двух сёл. Для максимальной отсрочки такого неприятного исхода украинские подрывники минируют подходы к крупному оборонительному пункту, но надежды на удержание города нет.

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Источник фото: Известия





Удержание Часова Яра для ВСУ контрпродуктивно в связи с неоправданно высокими потерями. К тому же способные облегчить положение украинской армии контрнаступательные действия силы, задействованы на других участках протяженной украино-российской ЛБС. И переброска резервов под Часов Яр донельзя ослабит украинские позиции в других районах. Поэтому украинский Генштаб не спешит ослаблять оборону на других направлениях.

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Вместе с тем наибольшие усилия украинского командования сосредоточены на удержании города-пригорода Донецка Авдеевки, куда для успешной обороны были переброшены подкрепления с Запорожского направления, в следствие чего тяжелые достижения украинской армии в ходе неудачного контрнаступления оказались под вопросом, потеряв до половины захваченных в ходе августовской компании территорий.