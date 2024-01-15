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Madarator
В западном командовании ВСУ рассказали о внезапной гибели пилота-инструктора в чине генерала
Генерал считался самым опытным украинским летчиком-снайпером

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   На Украине ушел из жизни отставной генерал местных ВВС, имеющий помимо звания высшего офицера, квалификацию лётчика-снайпера за повышенный налёт на всех типах самолётов в том числе и выполнение боевых заданий с оценкой «отлично» много раз подряд.

   По скупым строчкам некролога стало известно, что речь идёт о генерал-майоре Станиславе Николаевиче Павловиче, вышедшем в отставку ещё 10 лет назад, но не прекратившего связей с украинской армией. Опыт опытнейшего генерала до последних дней использовался украинским командованием при подготовке лётчиков ВСУ фронтовой авиации.

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   Об ушедшем командире известно, что он за время службы освоил три типа бомбардировщиков Су-24, и даже несмотря на приставку экс-, лично участвовал в совместных полетах с будущими украинскими «асами».


Источник фото: Ведомости


   Почему умер ещё не старый бывший военнослужащий, точно неизвестно, по некоторой информации, озвученной в открытой печати, экс-генерала настиг сердечный приступ. Но версия не является верифицированной, так как несмотря на скоротечный недуг, похороны были проведены в закрытом гробу, что навевает некие сомнения в официальной версии.

    Вместе с тем в частных разговорах действующие офицеры ВС ВСУ предполагают, что в момент нахождения опытного «воздушного волка» на одном из аэродромов в некогда спокойной западной части Украины местные агенты ВС России указали время и места очередного тренинга вполне себе потенциальных пилотов F-16, куда мог и прилететь аэробаллистический «Кинжал». Последний известен тем, что способен преодолеть многослойное бетонное покрытие подземного бункера и произвести подрыв уже на глубине. Возможно в одном из неудачных моментов времени отставник решил укрыться в одном из таких «подвалов», в надежде, что это прилетела лишь «обычная» ракета.

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   Известно, что в последнее время ВКС РФ с утроенной силой взялись за «терраморфирование» потенциальных аэродромов украинской армии, расположенных на Западной Украине, где по объективным причинам наиболее безопасно разместить американские истребители F-16. И столь массированные многодневные удары вполне способны если не полностью прекратить использование военных воздушных гаваней по прямому назначению, но изрядно испортить всю полагающуюся в таких случаях специфическую инфраструктуру.

#воздушное командование всу #генерал павлович
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