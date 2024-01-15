Генерал считался самым опытным украинским летчиком-снайпером

На Украине ушел из жизни отставной генерал местных ВВС, имеющий помимо звания высшего офицера, квалификацию лётчика-снайпера за повышенный налёт на всех типах самолётов в том числе и выполнение боевых заданий с оценкой «отлично» много раз подряд.

По скупым строчкам некролога стало известно, что речь идёт о генерал-майоре Станиславе Николаевиче Павловиче, вышедшем в отставку ещё 10 лет назад, но не прекратившего связей с украинской армией. Опыт опытнейшего генерала до последних дней использовался украинским командованием при подготовке лётчиков ВСУ фронтовой авиации.

реклама

Об ушедшем командире известно, что он за время службы освоил три типа бомбардировщиков Су-24, и даже несмотря на приставку экс-, лично участвовал в совместных полетах с будущими украинскими «асами».





Источник фото: Ведомости





Почему умер ещё не старый бывший военнослужащий, точно неизвестно, по некоторой информации, озвученной в открытой печати, экс-генерала настиг сердечный приступ. Но версия не является верифицированной, так как несмотря на скоротечный недуг, похороны были проведены в закрытом гробу, что навевает некие сомнения в официальной версии.

Вместе с тем в частных разговорах действующие офицеры ВС ВСУ предполагают, что в момент нахождения опытного «воздушного волка» на одном из аэродромов в некогда спокойной западной части Украины местные агенты ВС России указали время и места очередного тренинга вполне себе потенциальных пилотов F-16, куда мог и прилететь аэробаллистический «Кинжал». Последний известен тем, что способен преодолеть многослойное бетонное покрытие подземного бункера и произвести подрыв уже на глубине. Возможно в одном из неудачных моментов времени отставник решил укрыться в одном из таких «подвалов», в надежде, что это прилетела лишь «обычная» ракета.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Известно, что в последнее время ВКС РФ с утроенной силой взялись за «терраморфирование» потенциальных аэродромов украинской армии, расположенных на Западной Украине, где по объективным причинам наиболее безопасно разместить американские истребители F-16. И столь массированные многодневные удары вполне способны если не полностью прекратить использование военных воздушных гаваней по прямому назначению, но изрядно испортить всю полагающуюся в таких случаях специфическую инфраструктуру.