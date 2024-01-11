Теперь извечные слова классики "Быть или не быть" будут решаться непосредственными самими ударными БПЛА

На передовой проверяются отечественные образцы оптического доведения для боевых БПЛА. Пока что конструкторы проводят тесты оборудования дронов-камикадзе и делают необходимые расчёты; в скорости оснащённые такими модулями «птички» будут приняты на вооружение в российской армии. С такими хорошими новостями выступил Дмитрий Кузякин, занимающий должность управляющего Центра комплексных беспилотных решений.

Смысл инженерной задумки состоит в том, что с интегрированной системой дрон после получения соответствующих команд от оператора и явном указании потенциальной цели, без участия человека БПЛА самостоятельно «разбирается» с обнаруженным объектом. Причем в выступлении чиновника делается особый акцент на том, что FPV-дрону абсолютно безразлично какого типа перед ним цель: успешно атакованы будут как неподвижные цели, так и полностью мобильные, в том числе активно перемещающиеся в воздушном пространстве (другие беспилотники).

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Источник фото: Российская газета





Примером с самонаводящейся работой Кузякин назвал фиксацию поискового целика прицела дрона, когда оператор находит цель на передовой и указывает её для беспилотника, после чего дрон переходит в режим «автодаводки» и торпедой устремляется в атаку. Слова генерального директора передает информационное агентство ТАСС.

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Как только вся система дойдёт до уровня массового внедрения и использования, операторы отечественных дронов будут находиться в большей безопасности чем ранее, а управляемость БПЛА повысится, так как нивелируется старая проблема, когда перед атакой управляющий человек снижает беспилотный аппарат к земле, тем происходит потеря соединения с дроном.