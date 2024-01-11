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На передовой проверяются отечественные образцы оптического доведения для боевых БПЛА. Пока что конструкторы проводят тесты оборудования дронов-камикадзе и делают необходимые расчёты; в скорости оснащённые такими модулями «птички» будут приняты на вооружение в российской армии. С такими хорошими новостями выступил Дмитрий Кузякин, занимающий должность управляющего Центра комплексных беспилотных решений.
Смысл инженерной задумки состоит в том, что с интегрированной системой дрон после получения соответствующих команд от оператора и явном указании потенциальной цели, без участия человека БПЛА самостоятельно «разбирается» с обнаруженным объектом. Причем в выступлении чиновника делается особый акцент на том, что FPV-дрону абсолютно безразлично какого типа перед ним цель: успешно атакованы будут как неподвижные цели, так и полностью мобильные, в том числе активно перемещающиеся в воздушном пространстве (другие беспилотники).
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Источник фото: Российская газета
Примером с самонаводящейся работой Кузякин назвал фиксацию поискового целика прицела дрона, когда оператор находит цель на передовой и указывает её для беспилотника, после чего дрон переходит в режим «автодаводки» и торпедой устремляется в атаку. Слова генерального директора передает информационное агентство ТАСС.
Как только вся система дойдёт до уровня массового внедрения и использования, операторы отечественных дронов будут находиться в большей безопасности чем ранее, а управляемость БПЛА повысится, так как нивелируется старая проблема, когда перед атакой управляющий человек снижает беспилотный аппарат к земле, тем происходит потеря соединения с дроном.