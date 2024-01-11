От прилёта такого "гостинца" ни один ЗРК NASAMS не защитит

По горячим следам публикации в New York Times, где украинские солдаты, прозябающие в окопах, выкопанных в нескольких сотен метров от российских позиций, жалуются, что прилет планирующих бомб ВКС РФ похож на падение в окоп «целого самолета» или тот самый портал, который ждёт не дождётся, когда удар воздушного снаряда отправит «в нижний мир». В российском сегменте Телеграм появились первые достоверные кадры с одним из самых тяжелых отечественных боеприпасов, оснащённых модулем планирования и коррекции.





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"Полуторка" без дооборудования УМПК. Источник фото: 360carmuseum.com







После установки модернизированного пакета на полуторатонный ударный агрегат в виде ФАБ-1500, откроется «портал» не то что бы в нижний мир, а в другую параллельную вселенную с противоположной половины земного шара. И в этом трудно усомниться, когда увидишь размеры и посчитаешь количество взрывчатого вещества в авиабомбе ФАБ-1500М54. Напомним, что одна «классическая чугунина» содержит в себе около 800 килограмм боевой части, способной даже с учётом разницы в 30 метров от эпицентра превратить всё живое и целое в «бесцветные» молекулы атомного мира.





Источник фото: Aviahub





Из интересного на фотографии можно выделить защитный колпак с высокими аэродинамическими характеристиками. Во-вторых при одинаковом названии аббревиатуры УМПК в младшей линейке ФАБ-250/500, для версии ФАБ-1500 само оборудование для полёта и наведения больше, по-иному сконфигурировано, а управляющие поверхности рулей и крыльев и вовсе другие. А так как сам управляющий модуль наисвежайший, поэтому его внешний вид размыт для затруднения идентификации соответствующими службами ВСУ.

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По словам официального представителя Воздушных сил ВСУ в лице Юрия Игната, от прилёта российских планирующих бомб практически невозможно защититься. Даже если позиции украинской армии прикрыты современными ЗРК, такими как норвежский комплекс ПВО NASAMS.