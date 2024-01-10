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WSJ: В ВСУ планировали разгромить ВС России элитными частями, но получилось всё наоборот
Реальнее нужно быть господа украинские генштабисты

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   Тупик украинского контрнаступления, проведенного в крайне неудачной манере в период минувших лета и осени, стал результатом неправильного планирования, считают в The Wall Street Journal.

   Новую версию, почему «всё пошло не так», выдвинули военные обозреватели американского делового издания. Теперь вместо «классических» дефицита снарядов и должного количества опытной живой силы или точнее тех самых штурмовиков, по мнению журналистов оказался «виноват» разгром элитных формирований украинской армии. Несмотря на обучение у лучших инструкторов НАТО, западная подготовка не сказалась лучшим образом на результатах контрнаступа, как того рассчитывали ожидать в украинском Генштабе.

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Источник фото: Украинская правда


   Вместе с тем провал усилий достичь побережья Азовского моря и Бердянска, или хотя бы промежуточного важнейшего транспортного узла в лице Мелитополя, был выражен в «ненормативных» потерях элитных ударных групп ВСУ.

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   И как делают особый акцент в публикации, украинское командование рассчитывало, что эти элитные штурмовики в первую очередь предназначались для «парадных» финальных ударов по терпящей жестокое поражение российской армии в момент вторжения ВСУ в Крым, а не вступления «в игру» на начальном этапе наступательной операции, когда ни обычная пехота, ни подготовленная иностранными советниками и сотрудниками «гвардия наступления», так и не смогли продемонстрировать достойный результат, лишь в августе захватив многострадальное крошечное Работино путем неимоверного стачивания.

#всу #украинское контрнаступление
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