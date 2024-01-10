БПЛА-строение в России значительно опережает украинское

Пока Украина с её «армией дронов» вице-премьера и министра Минцифры Михаила Федорова оказалась фикцией по различного рода причинам, в том числе ошеломительной для США и Европы коррупции, в России времени зря не теряли и в оперативном режиме провели апгрейд своих барражирующих беспилотников. Таким стал ударный БПЛА серии «КУБ». По замечанию иностранного издания Newsweek, новая версия станет ещё большей проблемой для украинских сил.

В материале издания, «вернувшись» в 2019 год, когда появился первый вариант «КУБ-БЛА», признали, что уже первая версия беспилотного аппарата поражала воображение функциональной наполненностью. Но последняя версия от 2023 года стала куда опасней, а её возможности бросают новый вызов способности украинской армии вынести мощный удар нового дрона.

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Источник фото: Концерн Калашников

По мнению редакции, модернизационный пакет сделал дрон расширенной версией «ночного кошмара», где большинство неприятностей для ВСУ начнутся с наступлением темного времени суток.

А в России в прошлом месяце представитель концерна «Калашников» сделал доклад, что отечественное МО получило необходимое количество беспилотников от компании, а текущий объем производства вырос в 2 раза.

Тактико-технические возможности барражирующего боеприпаса позволяют ему проводить время в воздухе до получаса в поиске жертвы со скоростью полета в 130 км\ч.

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Не менее «приятен» для ВСУ и момент с появлением в руках российских военных «Герани» следующего поколения, с массой боевой части в 300 кг и скорости полёта в 500 км\ч. Малозаметная поверхность которого позволяет обмануть ряд западных ЗРК.