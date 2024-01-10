Предположительно таким "волшебником" стали США, выступившие в качестве посредника

Довольно загадочный случай произошел, когда канадское правительство ещё 12 месяцев тому назад приобрело для оперативных нужд украинской армии у американского государства ЗРК норвежского производства. Но зенитный ракетный комплекс так и не появился на вооружении ВСУ. Куда делся долгожданный NASAMS, задался вопросом известный канадский ТВ-канал CTV.

Согласно предварительному расследованию любознательных корреспондентов, канадское государство практически сразу отправило на официальные счета Вашингтона всю сумму, составляющую практически 500 млн. долларов, или если быть точным, то 406 млн. После чего Белый дом заключил коммерческий контракт на совместное производство с местной фирмой Raytheon. Но дальше началось самое интересное: норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace, являющаяся одним из трех подразделений материнской Kongsberg Gruppen, в начале января 2024 года уведомила все заинтересованные стороны, что договор, без которого невозможно производство передового противоракетного комплекса, так и не был заключен ни с одной из сторон (в качестве которых должны были выступить Канада и США).

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Источник фото: Деловой Петербург





И вот тут наступила самая загадочная ситуация – на чьих счетах сейчас находятся деньги канадского правительства, так как основной адресат финансового трансфера в лице норвежской фирмы-производителя, их, так и не увидел. А ведь прошел уже целый год.

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Есть ли тут та самая коррупционная составляющая, риторически задаются авторы публикации, или же это просто крупное, но обычное мошенничество?